美出現「新冠二次感染」首例！25歲男隔48日中招　病情更嚴重

繼香港出現全球首例二度感染新冠肺炎個案後,美國如今也出現首宗重複染疫患者,是名來自內華達州的25歲男子。研究顯示,患者今年4月第一次接獲病毒檢測呈現陽性的結果,隨後症狀逐漸消失,且接續的2次檢測均呈陰性,但在短短48天後,他再度確診,且病情更加嚴重。

綜合NBC等外媒報導,該名25歲男子來自內華達州雷諾(Reno),他在出現喉嚨痛、咳嗽、腹瀉等典型新冠肺炎症狀後,於4月18日確診,所幸在接下來的10天期間,症狀逐漸消失,且接下來的2次病毒檢測結果均呈現陰性,宣告康復。

只不過,到了5月下旬,該名男子先前曾有過的症狀全數出現,甚至還有發燒、頭暈等新的症狀,最終於6月5日再度確診新冠肺炎。他的病情嚴重惡化必須入院治療,但體內早有對抗新冠病毒的抗體,根據研究觀察,他這次是感染稍有不同的毒株。

