安倍8年任期致力台日關係！挺台入WHA、正名「交流協會」

▲日本首相安倍晉三28日閃電宣布請辭。（圖／路透）



文／中央社台北28日電

日本首相安倍晉三今天宣布辭職，他在近8年的任期內推進台日關係，其中最重要的是日本對台單位更名為「日本台灣交流協會」，明確加入「台灣」兩字，並公開力挺台灣參與世界衛生大會。

安倍晉三在10年前的2010年，曾以前首相的身分來台訪問兩天，並搭乘台北松山機場與東京羽田機場對飛首航班機；安倍是首位前往忠烈祠獻花致敬的日本前首相，特地拜訪前總統李登輝並當面邀請訪日，還大讚小籠包好吃。

●推動提高台日官方互動層級

安倍2012年12月26日第二度執政，近8年的任期內，對台灣態度友好，推進台日關係，其中最重要的就是2017年1月1日起，日本對台單位「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」，明確加入「台灣」兩字。

而台灣做為對口的「亞東關係協會」，也隨即在3月改名為「台灣日本關係協會」。

這兩個單位是中華民國與日本在1972年斷交後成立的交流窗口，被視為準外交機構，經過將近40年，才終於在名稱中明確稱呼，被視為台日關係更上一層樓。

同年3月底，日本總務副大臣赤間二郎訪台，宣傳日本觀光活動，成為台灣與日本斷交後，訪台的最高層級日方官員。

另外，安倍的母親安倍洋子從2017年起，連續三年出席駐日本代表處舉行的國慶酒會；駐福岡辦事處並在去年國慶酒會時，收到安倍的眾議員地方事務所轉交、署名安倍晉三的賀電。

前總統李登輝今年7月30日逝世，安倍對此表達「痛惜」，不僅派出前首相森喜朗領軍弔唁團，搭專機專程來台致哀，還親手寫下慰問信託森喜朗轉交給家屬。

▲安倍晉三日前遭直接步出慶應大學附設醫院。（圖／路透）



●力挺台灣國際參與

安倍任內也力挺台灣國際參與，他今年5月公開表示，對於台灣未能以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），他感到非常遺憾。

日本外務大臣茂木敏充今年5月內閣會議提出2020年版外交藍皮書中描述「台灣是日本極為重要的夥伴」，並首度提到「日本政府一貫支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」。

新版日本外交藍皮書有關台灣的部分比2019年版倍增。日本政府相關人士透露，這是因為安倍政府重視台灣的關係。

而台灣與美國2015年合作成立的全球合作暨訓練架構（GCTF），日本在2019年加入，成為共同主辦的第三個國家。

●天災互助推特展溫情

台日近年來天災頻繁，安倍任內只要台灣或日本發生地震、豪雨等天災，雙方都會派出救援隊或捐款協助，民眾也不忘為對方加油打氣。

2018年2月6日花蓮發生規模6.0地震，雲門翠堤大樓傾斜，日本政府迅速派遣7人專家小組，帶來兩台新型生命探測儀，協助搜救。

安倍也罕見在首相官邸臉書放上親自題字「台灣加油」的照片，並在個人臉書公布書寫過程影片，表示「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在」。

而當日本政府因應武漢肺炎疫情，今年4月7日發布緊急事態宣言後，總統蔡英文在推特發文表示台日攜手克服困難，翌日安倍晉三轉推，在推特以中文致謝。中國還一度透過外交管道向日本提出抗議。

又如今年7月日本豪雨成災，台灣捐款300萬日圓（約新台幣84萬元），蔡總統以中文和日文推文慰問，安倍也推文回應感謝台灣，「患難見真情」。