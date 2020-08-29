馬桶沖不了…打開驚見「4綠色長蛇」盤據水箱！　網嚇瘋：快燒了

▲女子在馬桶水箱內發現四條蛇。（圖／翻攝自Facebook／Townsville Snake Catchers）



記者張方瑀／編譯

澳洲一名女子日前在家中上廁所時，發現沖水把手似乎壞掉了，怎麼壓都壓不下去，結果她打開水箱蓋一看，居然有4條蛇「纏繞盤據」在水箱裡，最大的一條甚至有1公尺長，嚇得她立刻找人來協助。驚人的照片po上網後，吸引許多網友回應，紛紛表示「應該要把馬桶炸了」、「我可能會把房子燒了」。

根據CNN報導，現年25歲的皮爾森（Sofie Pearson）住在澳洲昆士蘭北部的甘蔗田附近，她16日在家中上完廁所後，發現沖水把手似乎壞掉了，怎麼壓都沖不下去。她決定將水箱打開來看看，結果不看還好，一看竟然有4條墨綠色的蛇「纏繞盤據」在水箱裡，最大的一條甚至有1公尺長，嚇得她立刻找來朋友幫忙。

皮爾森將照片貼在臉書社團「Townsville Snake Catchers」中，並表示，「四條…有四條在那裡，我就在想為何我的馬桶這麼難沖水，牠們全都活得好好的。」目前這些蛇也在友人的協助下，重新被放回甘蔗田中，皮爾森也猜測，這些蛇應該是從破裂的木地板底下跑上來的。

儘管這些澳洲常見的綠色「樹蛇」（tree snakes）沒有任何毒性，但一次見到四條在自己家中也是會受到不小驚嚇。許多網友也紛紛在貼文底下表示「應該要把馬桶炸了」、「我可能會把房子燒了」。

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