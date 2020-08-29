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奔向自由！陸加強新聞審查　外國記者「離開北京」搶登記駐台

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▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）

▲許多外國記者撤離北京，轉而選擇駐台。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

中國大陸日前下起「驅逐令」，對外國記者進行一系列審查、監視，再加上港版國安法通過，讓許多在港設立亞洲總部的國際媒體，決定將總部撤離香港。有許多「被驅逐」的外籍新聞工作者欣賞台灣擁有高度言論與新聞自由，因此選擇改駐台灣。根據外交部提供給《美國之音》的聲明，2020年截至目前為止，已有22名記者申請駐台，其中有7人曾遭到北京當局驅逐。

根據《美國之音》報導，台灣今（2020）年已有22名外國記者新申請駐台，外交部在27日提供給該報的聲明中指出，這22名外國記者在台登記註冊的原因是「台灣擁有新聞言論自由」。事實上，北京當局對外國記者進行監視與審查，有部分美國記者更因發表的文章引發中國不滿而遭到驅逐。據悉，這幾位遭到驅逐的記者曾為《紐約時報》與《華爾街日報》工作。

《紐時》主管通訊聯絡事務的副總裁洛迪斯（Danielle Rhoades Ha）表示，「由於中國政府下了驅逐令，因此我們將一些受到影響的記者轉調至其他亞洲地區，其中包含台北。」事實上，更多的外國記者期望派駐當地，以第一時間掌握政府公告與重要的外交活動，然而一旦記者派駐台灣，那麼他們只能透過網路或是偶爾獲得批准的短期採訪旅遊行程報導中國相關事務。

台灣大學新聞研究所所長谷玲玲說，「即使他們不在中國大陸，仍然可以上網進行大量研究採訪。」不過她也提到，台灣相較香港與新加坡，較缺乏英文技能與廣泛國際視野。

根據自由之家組織2020年發表的研究報告顯示，北京當局長期以來試圖阻撓外國記者，以左右輿論並控制媒體。研究顯示，過去10年內，中國控制媒體報導內容的情況越來越嚴重。此外，自由之家在2020年將台灣評比亞洲自由度最高的地區。

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