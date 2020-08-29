美國防部公佈11家「解放軍相關」中企名單　中交建、中化集團在列

▲美國防部再公布新一輪由解放軍所有，或是控制的中企名單。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部28日再公布新一輪由解放軍所有，或是控制的中企名單，這次名單共有11家企業，包含中國建築龍頭「中國交通建設集團」、第三大電信業者「中國聯通」以及排行全球500強企業之一的「中國中化集團」。

根據《路透社》報導，美國五角大廈援引1999年度的《國防授權法》公布新一輪由解放軍所有，或是直接、間接控制的中企名單。這次名單共有11家企業，包含中國建築龍頭「中國交通建設集團」（中交建）、第三大電信業者「中國聯合網絡通信集團」（中國聯通）以及排行全球500強企業之一的「中國中化集團」（中化集團）。

另外還有中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星、中國電子信息產業集團、中國化學工程集團（中國化學）、中國化工集團（中國化工）、中國建築集團、中國長江三峽集團（中國三峽集團）與中國核工業建設股份有限公司。

中美之間在新冠肺炎疫情與香港國安法的問題上有許多分歧，摩擦不斷增加．儘管這份名單本身不會立刻啟動制裁，但《國防授權法》規定，美國總統有權利根據此項名單展開制裁，包括凍結對象在美所有資產，這恐怕會更加劇中美之間的緊張關係，

美方26日也才宣布，24間參與南海建島工程的中國企業列入制裁黑名單，就連負責或參與中國在南海「開發」、「建設」或「軍事化」爭議島嶼的中國籍公民及其家屬，都會受到美國的簽證制裁。

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