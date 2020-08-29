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擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻...曝打造後宮秘訣

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藤田隆志一共有3個老婆。（圖／翻攝自藤田隆志臉書，下同）

▲藤田隆志一共有3個老婆。（圖／翻攝自藤田隆志臉書，下同）

圖文／CTWANT

雖然台灣的婚姻制度是一夫一妻制，其實一夫多妻在世界上並不少見，但大多是較落後的第三世界國家，不料如今竟在日本真實上演。日本66歲富豪藤田隆志17年前和元配結婚，之後又陸續娶了2位女子，並以「養女」名義讓她們入籍，過著令人稱羨的後宮生活，誰知他還不滿足，私下竟擁有8名情人，甚至出書分享秘訣。

據了解，藤田隆志高中畢業後曾加入陸上自衛隊，退伍後決定自行創業，靠著錄影帶出租店致富，之後又跨足書店、經營培育學校等事業，是日本九州、四國地區的首富。除了事業得意，藤田的私生活也相當精采，他過去曾在綜藝節目上自爆，自己不僅愛人無數，還擁有3個老婆，4人平時就同住一個屋簷下。

藤田在節目中透露，他的正室比自己年輕15歲，2人已結婚10多年；第2個老婆結婚時34歲，外型相當有氣質；至於第3夫人，雙方認識時女方還是個大學生，短暫交往8個月後就決定結婚，3位老婆一共替他生下了6名子女；由於日本法律不允許重婚，因此藤田以養女為名義，讓小二、小三能合法入籍藤田家。

藤田坐擁名車、重機，財力驚人。

▲藤田坐擁名車、重機，財力驚人。

一夫三妻的生活令人難以想像，藤田表示，妻子們的房間都在同一樓層，但她們相處並沒有任何問題，家裡氣氛也很和諧，更不會有彼此勾心鬥角的戲碼上演；不僅如此，第三夫人更親自現身說法，強調自己當初對藤田一見鍾情，所以就算知道對方已經有2個老婆，還是堅持嫁給他，她也很尊重另外2位夫人。

事實上，藤田交往過的女性中，並非人人都有辦法接受和他人分享老公，因此他前前後後離過4次婚，所幸如今的3位愛妻對他相當包容，就算知道丈夫在外還有8個情人，也不會太計較。藤田的後宮生活令人稱羨，而他也不藏私，還把成功秘訣寫成書，並於2007年出版發行，可說是相當高調。

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