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台開放美牛豬　薛瑞福：現在是美台FTA最佳時機

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▲▼薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

對於政府宣布開放美牛美豬進口，前美國防部印太助理部長薛瑞福表示，台美雙邊貿易在有限環境下蓬勃發展，現在是推動美台自由貿易協定最佳時機。

總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對此，目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）表示讚揚，也為美台經濟聯繫更加緊密的前景感到鼓舞，他認為蔡總統新政策解決美國貿易代表署（USTR）對台灣進口政策的最大關注。

薛瑞福表示，美牛美豬議題是美台討論自由貿易協定（FTA）的主要障礙，但儘管缺乏自由貿易協定，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也停滯不前，但台灣目前是美國第9大貿易夥伴。美台雙邊貿易在有限的環境中蓬勃發展，表明自由貿易協定可以帶來巨大經濟機會，現在是美台自由貿易協定的最佳時機。

薛瑞福表示，在疫情大流行期間，台灣向世界展現民主生命力與全球供應鏈作用的重要性，華府應該集中精力加強與台北貿易關係，這不僅能確保供應鏈與設定標準，還能為美國在印太地區進行經濟合作樹立強有力先例。

美國商會國際政策資深副總裁墨菲（John Murphy）也透過聲明表示歡迎，認為此舉是消除貿易壁壘的重要一步。取消這些限制將為美國農民與牧場主提供急需的機會，也是兩個經濟體貿易自由化支持者的勝利。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在回覆中央社的郵件中表示，這項開放是過去10年中美台雙邊關係最重要的發展，為美台可能達成雙邊貿易協定（BTA）打開大門。對於美國何時會啟動美台貿易協定，他認為難以判定，但不論是美國國務院、白宮國安會、商務部、農業部等部會都力挺美台雙邊貿易協定。

 

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