安倍接班人「呼聲最高」石破茂：台灣防疫有成日本要學習

▲石破茂大讚台灣防疫舉措。（圖／翻攝自推特／石破茂）



文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本首相安倍晉三因舊疾復發，今天宣布請辭。民調顯示，安倍接班人以執政黨自由民主黨前幹事長石破茂呼聲最高。石破今晚在電視節目上表示，防疫若要有成，應該效法台灣。

安倍今天傍晚在記者會上表示，因為自己的舊疾潰瘍性大腸炎復發，不想影響到國政，因此請辭，將做到下一任首相上任為止。自民黨預計9月選出新黨魁（將出任新首相）。

安倍在記者會上說，希望接班人能做好因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫工作。

石破今晚在朝日電視台節目上被問到這個問題時表示，有關核酸檢測（PCR）增加檢測件數及輕症者或無症狀者在住宿設施或居家療養，這兩件事不論是誰當首相都應該做，但他認為安倍沒提到一件事，那就是在防疫上政府及自治體應考慮採取具強制性的措施。

7月30日前總統李登輝辭世後，8月初駐日代表處設置追思處，石破前來悼念，並留言在追思牆上。當天他與駐日代表謝長廷交談。

石破今晚在電視上說，他愈來愈確信，日本有必要成立疾病預防管制中心（CDC）。他說，他問過台灣的駐日代表、前行政院長，得知這次台灣防疫之所以能那麼有成效是因為台灣有CDC（衛生福利部疾病管制署，TWCDC）。

石破說，台灣的疾病管制署是參考美國聯邦疾病預防管制中心（CDC）。總之，要有一個指揮中心，才不會各自為政。

石破還說，有必要修改有關傳染病的特別措施法，防疫不能光靠籲請人民自我克制。