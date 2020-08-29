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桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

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孕婦缺錢生產借高利貸，卻無力償還。（示意圖，非本文當事人／Pixabay）

▲孕婦缺錢生產借高利貸，卻無力償還。（示意圖／CTWANT提供／Pixabay）

圖文／CTWANT

桃園市1名陳姓女子前年懷孕，卻無力支付生產費用，只好找上1名詹姓男子借錢，殊不知對方竟是高利貸業者，年息高達420％至559％，還被要求拍裸照做擔保，無奈她當時走投無路只好答應，事後因無力還款，遭詹男威脅將裸照散佈至臉書社團，嚇得她報警處理。桃園地院審理後，依重利等罪判處詹男有期徒刑1年7月；可上訴。

判決指出，陳女2018年間因經濟拮据，無力支付生產及各項生活費用，遂透過「台灣借錢網」網路廣告和詹男聯繫，前後共借貸3次，金額分別為2次3萬5000元及4萬元；被害人指出，詹男當時表示，借款需扣除手續費、第一期利息，所以借3.5萬元只能實拿3萬元，還需拍裸照做為擔保，自己急需用錢，只好答應。

還款部份，雙方當時約定每10天為一期，每期利息為10％，年息高達420％至559％，陳女最終無力還款，隨即遭詹男威脅散佈裸照，並以「還是我直接翻臉」、「各大社團PO」，「我要的只是讓公司交代」、「如果他喇叭你去害到我」、「我是會當瘋子喔？」等語恫嚇，使被害人心生恐懼，決定報警處理。

詹男到案後辯稱，他和陳女約定本金還完後才補貼月息三分，並沒有收取利息，且自己當時提議以機車或3C產品做為擔保，是對方以「臨盆在即」、「丈夫不予理會」、「坐月子的錢被偷」等理由博取同情，並苦苦哀求他以拍攝裸照方式做為擔保，若屆時無法還款，可PO到各大社團等，才會答應借錢給陳女。

桃園地院勘驗雙方對話紀錄，發現拍裸照是詹男主動提出，且確實多次傳送恐嚇訊息給陳女，因此不採信其說詞，審酌被告前有多次重利前科，詎仍不思循合法正當途徑獲得財富，再度乘人急需用錢之際，以貸放重利之方式，取得與原本顯不相當之利息，甚至以散佈裸照方式恐嚇，最後依重利、危害安全等罪合併判處1年7月徒刑，得易科罰金；可上訴。

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