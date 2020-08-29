　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓男搭地鐵沒戴口罩！乘客勸慘遭「拖鞋賞巴掌」...誇張行徑曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝hankyung）

▲男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打。（圖／CTWANT提供／翻攝hankyung）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，南韓目前累計確診19077人，共316人死亡，雖然當局已下令強制戴口罩，但仍有許多人不遵守，一名男子搭乘地鐵沒戴口罩，旁人規勸反被他用拖鞋賞巴掌，誇張行徑令人相當傻眼！

南韓一名身穿紫色格子衣的男子搭乘地鐵沒戴口罩，被一旁乘客規勸後竟惱羞成怒，怒嗆「你管好你自己就好！關你什麼事？」之後直接拿起拖鞋往這名乘客臉上賞巴掌，打完後還不夠，男子還朝另一名男乘客衝過去賞巴掌，甚至還掐住對方脖子，2人扭打成一團，其他乘客趕緊上前將2人拉開，警方獲報立刻趕往現場，將男子以現行犯逮捕。

原本疫情獲得控制的南韓，突然連續15天確診人數破百人，更有星巴克、愛第一教會等群聚感染發生，南韓總統文在寅針對疫情表示，有人或組織正有計畫的妨礙政府防疫，因此日後若不遵守防疫規定，將可能會直接逮捕，希望藉此穩住疫情，若確診人數仍居高不下，恐將重創南韓經濟。

延伸閱讀
成龍遭爆「北京豪宅登法拍網」！起標天價曝光...已18人有興趣
無業男槍擊館長秒聘大咖律師！「1小時收費1萬」檢認有藏鏡人　6大疑點曝光
館長中3槍手術7小時！老婆首度發聲　臉書曝丈夫最新傷勢

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
埋伏「館長」轟3槍！23歲狂粉收押禁見
潘瑋柏被爆空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美豬美牛可以進台灣了　白宮國安會：期待強化美台經貿關係

「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

韓男搭地鐵沒戴口罩！乘客勸慘遭「拖鞋賞巴掌」...誇張行徑曝光

台灣開放美豬牛　蓬佩奧大讚：打開雙邊經貿合作大門

河裡撈起詭異手推車…又發現2袋「人類屍塊」　英警急封鎖搜查

安倍舊疾復發「提前退陣」　蔡英文推特感謝：對台日關係有大貢獻

安倍晉三「潰瘍大腸炎」請辭　自民黨9/1討論選接班人

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

安倍辭職，日本政府下一步該怎麼辦？

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

男孩弄丟心愛口罩忍不住淚崩！　照鏡子後露笑顏：原來掛脖子上

美豬美牛可以進台灣了　白宮國安會：期待強化美台經貿關係

「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

韓男搭地鐵沒戴口罩！乘客勸慘遭「拖鞋賞巴掌」...誇張行徑曝光

台灣開放美豬牛　蓬佩奧大讚：打開雙邊經貿合作大門

河裡撈起詭異手推車…又發現2袋「人類屍塊」　英警急封鎖搜查

安倍舊疾復發「提前退陣」　蔡英文推特感謝：對台日關係有大貢獻

安倍晉三「潰瘍大腸炎」請辭　自民黨9/1討論選接班人

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

安倍辭職，日本政府下一步該怎麼辦？

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

海上漂榴槤！民眾一看瘋撈衝搶食…當晚集體腹痛中毒送醫

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

美豬美牛可以進台灣了　白宮國安會：期待強化美台經貿關係

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是設計　槍手收入極低還能聘2名律師

「美豬進口，總統下台」　民進黨20個金句跨時空打臉

韓男搭地鐵沒戴口罩！乘客勸慘遭「拖鞋賞巴掌」...誇張行徑曝光

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

國際熱門新聞

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

河裡發現2待屍塊　英警急調查

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

每晚傳呻吟聲！賣淫女墳墓接客「1次激戰4男」

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

快訊／安倍晉三宣布「辭職靜養」！

村長跟女秘書啪啪啪 視訊全都錄

男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打

蔡英文推特　日文感謝安倍晉三

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

陸學者評安倍閃辭：不僅健康原因

台開放美豬牛　美：打開經貿大門

「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

妻嘿咻出血　洋尪竟得意：玩壞了

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

「麥當勞女神」破尺度脫了！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

快訊／法院裁定了！23歲狂粉確定羈押禁見

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面