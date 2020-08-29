韓男搭地鐵沒戴口罩！乘客勸慘遭「拖鞋賞巴掌」...誇張行徑曝光

▲男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打。（圖／CTWANT提供／翻攝hankyung）

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新冠肺炎疫情肆虐全球，南韓目前累計確診19077人，共316人死亡，雖然當局已下令強制戴口罩，但仍有許多人不遵守，一名男子搭乘地鐵沒戴口罩，旁人規勸反被他用拖鞋賞巴掌，誇張行徑令人相當傻眼！

南韓一名身穿紫色格子衣的男子搭乘地鐵沒戴口罩，被一旁乘客規勸後竟惱羞成怒，怒嗆「你管好你自己就好！關你什麼事？」之後直接拿起拖鞋往這名乘客臉上賞巴掌，打完後還不夠，男子還朝另一名男乘客衝過去賞巴掌，甚至還掐住對方脖子，2人扭打成一團，其他乘客趕緊上前將2人拉開，警方獲報立刻趕往現場，將男子以現行犯逮捕。

原本疫情獲得控制的南韓，突然連續15天確診人數破百人，更有星巴克、愛第一教會等群聚感染發生，南韓總統文在寅針對疫情表示，有人或組織正有計畫的妨礙政府防疫，因此日後若不遵守防疫規定，將可能會直接逮捕，希望藉此穩住疫情，若確診人數仍居高不下，恐將重創南韓經濟。

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