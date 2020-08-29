美豬美牛可以進台灣了　白宮國安會：期待強化美台經貿關係

▲美國伊利諾州一處豬舍飼養的1月齡幼豬。（資料照／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口，美國多位部長皆表達支持與歡迎。白宮國安會今天也推文表示，歡迎台灣這項宣布，並強調美方期待進一步強化美台經貿關係。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

白宮國安會今天推文表示，台灣宣布進一步對美牛美豬開放市場，美方歡迎這項舉措，這對總統川普來說也是又一次的勝利，他不負美國農民眾望。

白宮國安會並強調：「我們期待未來強化美台經貿關係。」

針對台灣放寬美豬美牛進口，美國多位部長今天皆公開表示歡迎，包含國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及農業部長帕度（Sonny Perdue）等。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）也推文表示，與台灣建立更強健的經貿關係，能支撐美台共享的民主價值，以及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。

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