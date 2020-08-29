北市營業員與主管吵跳河亡！業績未達標慘賠　遺書指名給經理人

▲凱基證券傳出有營業員受不了業績壓力，投入自己的資金卻慘賠。（圖／CTWANT提供）

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許多人對於金融業都有憧憬，認為整天坐在辦公室薪水又很高，不過其中的壓力僅有身在其中才能體會，近日券商及營業員間瘋傳一訊息，指1名證券業的L姓營業員因為達不到業績目標，投入自己的資金卻慘賠，最後選擇以激烈的方式來控訴。

1名在凱基證券不到四十歲的L姓營業員，因為達不到主管要求的業績，就將自己的資金投入操作當沖，原以為只要選擇好的標的，每天只要小賺就好，但沒想到卻遭受巨大虧損。

就在8月19日民俗月鬼門開當天，L姓營業員與主管在辦公室裡發生激烈爭執後，最後選擇穿紅衣墜河身亡，留下的遺書卻是指名給經理人，而此消息也在營業員間瘋傳。

有員工私下透露，主管告訴他們的是L姓營業員是因為在外面欠債太多，再加上已經罹患憂鬱症許久，才會發生憾事。

許多網友都在社群中討論，表示一般客戶只要虧損20萬，證券公司的營業員就會致電關心，而L姓營業員虧損的情形，難道公司都沒發現；另名網友則表示，有陣子虧了許多錢，營業員打電話來道德勸說，希望能休息一陣子，但卻聽到電話那頭營業員的主管說「客戶不在你這輸錢，也會去別的地方輸錢」。

事實上，類似營業員的自殺案件在2012年證所稅上路後，就時常傳出營業員業績量沒到或者自己投入股海慘賠後，雖然有零星案件爆發出來，但更多的卻是被公司壓下。

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