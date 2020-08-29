嘉義市推動「全齡友善」　芳安里巷弄長照站揭牌啟用

▲芳安里巷弄長照站今揭牌啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

仁德醫療社團法人陳仁德醫院與芳安里里長辦公處、嘉義市桃城獅子會攜手合作成立的「芳安里巷弄長照站」由嘉義市長黃敏惠等貴賓啟動揭牌。黃敏惠強調，為打造「全齡共享，世代宜居」的好城市、好品牌，嘉義市從過去的健康城市，累積到高齡友善城市，對高齡者友善，正是對「全齡友善」的象徵。

黃敏惠表示，「嘉義市不斷集結最好的資源，創造最好的優勢。」，感謝芳安里里長辦公處，特別是陳文彬里長的用心規劃，此次與陳仁德醫院攜手合作，讓東區又新增一處C級巷弄長照站，這也是嘉義市第38個開幕的巷弄長照站，而另外還有2個也已經申請通過，截至目前嘉義市已建置40處的C級巷弄長照站。

黃敏惠說，希望嘉義市未來在各個社區、各里都能有據點，讓長輩得到最好的照顧與安養，最重要的是，讓年輕人無後顧之憂，可以安心創業、就業。更感謝嘉義市桃城獅子會在蔡惠如會長帶領下，用心協助，以及300D1區的資源投入。這些都展現民間力量無限，由市府做最好的政策導引，由點、線、面不斷擴展，而為長輩最好照顧，也是為自己的未來做好準備，期待有更多的社會團體、醫療院所及社區投入長照服務行列。

▲陳仁德院長致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳仁德院長指出，醫院從很早開始投入長照工作，今天揭牌的芳安里巷弄長照站代表長照像社區延伸，並期望陳仁德醫院後續能與嘉義市其他各里也有合作的機會。而巷弄長照站的對象是長者，芳安巷弄長照站除了周一至周五中午提供共餐服務，也將結合醫院內的復健、護理、營養、藥事等醫療團隊，舉辦各種健康促進講座，並聘請專業運動教練定期指導長輩進行肌力訓練。再加上藝術手作、音樂律動等文康課程，讓長照站成為一個「銀髮族一起上課、活動、吃飯聯絡感情的溫馨角落。」

芳安里里長陳文彬談到，在他積極尋求外單位合作之下，找到有共同理念的陳仁德醫院，並尋得適合的場地，此站將成為芳安里里民的「健康好厝邊」，提供里民更完善的長照服務。而成立的目的就是要鼓勵社區長者多走出家中，參與社區活動，只要年滿65歲以上的健康、亞健康或輕度失能長者，都歡迎還泡茶聊天、玩桌遊，或免費參加各種課程。

嘉義市桃城獅子會會長蔡惠如說，桃城獅子會將秉持國際獅子會服務的精神，整合公益資源，協助芳安里巷弄長照站像是輪值志工服務、活動協助等服務。

嘉義市長期照顧管理中心表示，因應高齡社會，也為照顧社區中每一位長者，嘉義市積極推動與輔導有意願之單位及社區成立C據點。「芳安里巷弄長照站」是屬於與醫療院所院所合作的醫事C據點，上半年因疫情影響，嘉義市部分據點暫時關閉一個月，或是移到合適的戶外場地進行活動，雖然有許多的不方便，但感謝各C據點配合相關防疫工作，協助長者量體溫、實名制登記、環境消毒等，讓長者能安心參與據點活動。希望C據點也不忘力行「防疫新生活運動」，落實長者個人衛生防護措施、保持社交活動距離等，讓服務能持續推動。