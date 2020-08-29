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新手買股！他下單買高了...反悔不想扣款 　網嚇喊：違約交割毀一生

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▲▼台北股市創新高 台積電大漲衝破400。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年台股特別熱。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

今年台股特別熱，光新開戶數就爆增70多萬戶，顯示不少股市新手下海。不過對於股市新手而言，台股這幾天劇烈震盪，一不小心就血本無歸。一名新手女網友近日就提問說，因為股票買太高了，想把證券戶的錢清空讓系統扣款不成功，不知道可行嗎？瞬間嚇壞一堆的網友，告誡她千萬別這樣做，會有刑責。

一名網友在「存錢公社」PO文提問說，因為是第一次買股不太懂規則，想問網友「如果我下單買股票，發現自己買高了，可以把證券戶的錢清空，讓系統扣款不成功嗎？還是不行這樣做啊？」

請繼續往下閱讀...

▲▼7/29台北股市大盤。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期台股波動大很難操作。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，網友對於因買股賠錢想違約交割的行徑都嚇壞了，紛紛留言表示，「我覺得你只是不要買股票好了...」、「竟然有比我更天兵的想法，你贏了」、「你怎麼會有這種想法」、「你是不是水瓶座」、「你還是零股操作就好了」、「你是在不適合買股票」。

不過也有網友認真為原PO解惑，「當然不行囉，這樣是違約交割」、「不行喔，這樣就違約交割，會有刑責」、「這樣會破壞妳的信用一輩子」、「沒有不可以的事情，只有能不能承認的後果」、「你這樣會被抓」、「信用會破產」。

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