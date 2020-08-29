新鮮人理財從養大荷包開始　善用「銅板投資、定期定額」存第一桶金

▲職場新鮮人理財從掌握自己的收支狀況開始學習，搭配投資工具逐步累積財富。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今年受疫情影響，職場新鮮人面對就業市場、經濟環境更嚴苛的挑戰，剛畢業的小資年輕族群學習理財、有計畫的財務分配更為重要。台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀建議，先從掌握自己的收支狀況開始學習理財，搭配銅板投資、自選組合等基金產品，逐步累積薪資以外的財富。

全球經濟動盪時代，包國儀鼓勵，初入職場的新鮮人從掌握自己的收支狀況開始學習理財，使用Richart APP能隨時看見自己的儲蓄水位，搭配「帳務分析」、「總資產分析」功能，一目了然金錢收支狀況。

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包國儀表示，進一步還可嘗試線上小額投資，Richart提供銅板投資、自選組合等基金產品，最低只要10元便能申購，還可享有2折手續費優惠，適合沒有資金餘裕的新手嘗試。

若是民眾不熟悉投資進場時機，包國儀說，可透過定期定額基金「日日扣」功能，連結Richart帳戶扣款，可任選多個扣款日分批進場，在不同的時機點投資，可協助民眾分散投資成本。

包國儀指出，在3月全球股災時，年輕用戶仍積極逢低進場，統計當月Richart基金申購資料，20至34歲用戶的基金申購人數較1月成長14%，占整體客戶申購近7成。

統計也指出，今年因疫情影響，台幣越趨強勢，也有不少民眾把握機會購買外幣，在美元、日圓相對走低的時期，Richart換匯人數皆有大幅提升，由此可見Richart數位銀行提供低門檻、低手續費的投資商品，也讓許多民眾因此培養理財習慣。