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王美花：若不解決美豬、美牛難題 爭取加入CPTPP是不可能的事

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▲▼鄧振中政務委員,經濟部王美花部長,衛福部陳時中部長,農委會陳吉仲主委出席行政院記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部長王美花今(28)日表示，開放美豬美牛進口，相信台美關係將更為緊密，對台灣經貿發展將有幫助。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧/台北報導

府院拍板開放美豬、美牛進口，經濟部長王美花今(28)日表示，台灣經濟高度仰賴外貿，傳產在面臨國際競爭對手時，高關稅成為難題，台灣若如爭取加入CPTPP等區域經濟整合，一定要解決美豬、美牛議題，否則洽簽自由貿易協定、加入區域經濟整合都是不可能的事情。

蔡英文總統今天下午召開記者會宣佈，政府將在保障國民健康、保護產業發展的前提下，開放美國牛肉及豬肉的進口。行政院稍晚也召開跨部會記者會表示，此舉對於台灣的經貿戰略、產業發展，以及台美進一步的合作，都是非常關鍵的一步。

請繼續往下閱讀...

王美花指出，台灣的經濟高度仰賴對外貿易，像在2019年，台灣的出口總值就占總生產的 53.9 %，未來要繼續發展，對外貿易也必須持續成長。因此，如何讓充滿競爭力的台灣產品，能透過雙邊或區域經濟協定來走向國際，是我們必須面對及克服的問題。

尤其，美國是我們的第二大貿易夥伴，除了去年的雙邊貿易高達2.43 兆元，占我們對外貿易的 13.18 %，整體美商來台的投資，總計也高達 7,418 億元，不只投資的技術越來越先進，跟產業的結合也越來越緊密。

台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，機械產業出口面臨至少10%關稅，與主要競爭對手國零關稅相比，處於不公平的戰爭，因此基於雙方互惠互利原則，開放美豬、美牛進口，與美國建立雙邊貿易關係，對台灣非常重要，不只對於台灣對外洽簽的雙邊貿易協定、FTA、BTA、區域經濟整合機制，有相當高的示範作用，也能帶領台灣傳統產業走向國際、搶進商機。

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