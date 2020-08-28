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台股盤整「周線翻紅」！隨著低接買盤進場承接　跌幅收斂

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▲隨著低接買盤進場承接下，跌幅收斂，終場以下跌68.46點。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

台股28日在重要權值股、部分電子上游族群等暫持熄火休息整理下，盤中一度下跌逾百點，不過，隨著低接買盤進場承接下，跌幅收斂，終場以下跌68.46點，收在12728.85點，成交量2053.92億元。5日、10日及月線失守，周線則是再度翻紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，部分權值股短線上面臨漲多調節壓力，部分盤面資金轉往有基本面支撐、且評價面仍有表現空間可期，或具有落後補漲潛在機會的族群。

請繼續往下閱讀...

廖哲宏表示，台股走勢迅速從8月20日大跌後回復後，由於美國大選、美中貿易議題延續及地緣政治等的不確定性，持續干擾盤勢，使得大致上即呈現橫向盤整格局；若以收盤指數位置來看，近一周收盤高低點差距僅約119點，顯示整理、觀望意味漸濃。

從外資動向上來看，廖哲宏表示，根據證交所統計，28日外資賣超62.46億元，累積近一周外資為賣超近95億元，8月以來迄今外資累積賣超約470億元，大致與前一周持平，未有太大變化。

回到基本面，廖哲宏表示，經濟在第二季落底的預期不變，下半年經濟復甦雖因美國及部分新興市場干擾而放緩，但正向發展不變；在救市政策效應上，全球主要國家擴大貨幣政策及財政政策刺激方案有利下半年經濟回升的趨勢不變。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，台股挾基本面與資金充沛下來到相對高檔後，接下來，操作難度一定會隨之增加；對於近期處於盤整的重要權值股和科技上游展望不變，但在盤面資金輪動的情況下，部分電子下游族群或先前股價已修正的族群也重新成為焦點。

在後續觀察方向上，鍾安陵表示，儘管近期台股可能處於盤整格局，但原本具長線或成長趨勢的題材並沒有改變。除此之外，市場也已陸續消化華為事件等利空消息的影響；至於部分市場對於庫存的雜音，其實仍宜回到對於後市消費動能變化的觀察上。

在題材上，廖哲宏表示，受惠於疫情後對消費行為帶來的改變，對於雲端大數據與伺服器、高速傳輸相關產業、mini LED供應鏈及相關需求、自行車等相關族群的正面預期不變。

 

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