安倍晉三「潰瘍大腸炎」請辭　自民黨9/1討論選接班人

▲日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）



文／中央社

日本首相安倍晉三今天宣布請辭。日本採內閣制，首相由眾議院多數黨黨主席擔任，身兼自民黨總裁（黨主席）的安倍請辭，自民黨也將啟動總裁選舉，9月1日的總務會決定時程。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨今天下午舉行臨時幹部會議（役員會），對於繼任總裁選舉方式與時程等，交由幹事長二階俊博負責，將於9月1日舉行的總務會決定。

依據自民黨黨章所訂的「總裁公選規程」，通常總裁選舉由國會議員與各地黨員的投票決定；反映現任國會議員人數的「國會議員票」有394票，「黨員票」（地方票）是與其相同的394票，合計共788票。

總裁選舉由公告到投票，將有12天以上的選舉期。

另外，若是像安倍這樣在總裁任期未滿就辭職的緊急情況下，可由參眾兩院議員總會取代黨大會，由國會議員與47個都道府縣各3名代表投票選出總裁；且可不舉行黨員投票。

這種情況下，國會議員票有394票，加上都道府縣代表的141票，合計共535票。

而新任總裁的任期，將是現任總裁所餘任期。安倍2018年9月當選總裁，任期到明年9月。

日本經濟新聞報導，若經由兩院議員總會投票選總裁，國會議員票將占總票數的3/4，相較通常的總裁選舉，會難以反映出地方的意向。

安倍過去2006年9月第一次執政，在翌年9月因潰瘍性大腸炎辭職時，就是召開兩院議員總會選出繼任的福田康夫。

2008年福田康夫突然請辭，也是由兩院議員總會選出現任副首相的麻生太郎出任首相。

另外，2000年時任首相小淵惠三因腦梗塞住院，執政黨幹部經討論後，決定由時任自民黨幹事長森喜朗接任，兩院議員總會沒有投票即決定人選。

日經指出，這次安倍請辭後因還有疫情等緊急問題要處理，有可能透過兩院議員總會選出新總裁，繼任人選將會受到自民黨內派閥勢力影響。