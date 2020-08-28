健康瘦身「攻3兆美元商機」！投資專家：全球運動市場規模很可觀

▲全球健康意識抬頭。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）蔓延下，全球健康意識抬頭！英國7月推出「全民減肥」計畫；墨西哥也於8月跟進，提案禁售垃圾食物給未成年人，掀起全球熱量革命。法人表示，近年肥胖人口急遽攀升，各種慢性病也找上門，「健康瘦身」因此成為當代新顯學，背後更帶來上兆美元的龐大新商機。

英國首相強森（Boris Johnson）今年不幸染疫，一度與死神擦身而過，澈底改變對公衛政策的想法，在7月推出全民減肥計畫，包括要求體重過重的人騎自行車、禁止夜間電視播放垃圾食物廣告、餐廳菜單應標示熱量等。

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墨西哥各州議員8月也表決通過，禁止出售含糖飲料與高度加工食品給18歲以下的未成年人。英國、墨西哥兩大新冠肺炎死亡病例數居高的國家，都向肥胖宣戰，掀起全球熱量革命，凸顯「健康瘦身」已成為當代新顯學。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，近30年全球生活水準提升，讓人類「吃太好、動太少」，造成近年肥胖人口急遽增長，預估2025年將達16億人，引發各種慢性病後遺症，如糖尿病、心臟病、腎臟病等，罹患機率都比常人高出2到4成。

治療肥胖併發症所費不貲，根據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）預估，到2025年治療費用將達1.2兆美元，較去年成長74%。而為改善肥胖問題，多數人採取預防勝於治療的「超前部署」方式，如運動、飲食管理、醫美輔助、保健品等，背後衍生龐大商機。

以運動為例，全球運動市場規模目前約6700億美元，預估2025年上看1兆美元；飲食管理目前約7700億美元，預估2025年同樣會超越1兆美元；醫美輔助、保健品市場目前規模相對較小，僅約1000多億美元，但未來5年的年複合成長率都超過1成，投資價值顯現。