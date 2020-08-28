不用40多萬！這些招也能買台積電、聯發科

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台股熱爆了，股票直直漲，尤其是台積電今年大漲近4成，很多人都想買，但是股價可不親民，一張要40多萬元，小資族究竟如何入手此類高價績優股呢?理財專家建議，每個月只要千元鈔票，定期定額買台股ETF、基金，也能當這些好公司的股東。

今年台股熱度指數爆表，不少股市新兵下海買台股，今年開戶數爆增70多萬戶，而且7月份股市四大指標，證券劃撥存款、股價月平均指數、融資餘額、日平均成交值都創新高，網路討論更是熱絡，全台最大股市社群網站甚至一度當機。

尤其是台積電旺到爆，今年3月股價250元左右，如今上漲到440元，很多人悔不當初，沒有下手爆買，如今市場更傳出上看500元，惹得不少人心癢癢，但是對於小資族來說，40多萬元，沒錢也買不下手，該怎麼辦? 富蘭克林投顧副總經理羅尤美於《雲端最前線》節目中建議，每個月1000~3000元定期定額買台股基金或台股ETF，也能當起台積電股東，是入手高價績優股最簡單的方法。

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▲富蘭克林投顧副總經理羅尤美。（圖／翻攝雲端最前線）



基優網主編白富美也認為，台積電一張40多萬，聯發科要50多萬，更別說大立光，若自己一次只能拿出10萬，連0050 ETF都還買不起，那麼可以再看看一些不到十萬元，而且台積電或是有前景的科技股比重高的台股ETF，比買單張高價股股票，入手門檻低，同時也可以化整為零，買零股或做基金投資。

至於是買基金好，還是ETF好？羅尤美認為，端賴個人投資屬性及理財習慣，ETF屬於被動投資，雖然報酬表現貼近指數，但是要自己決定買賣時點；基金是主動投資，由專業經理人決定投資配置比例，並且根據市場狀況調整，毋庸自己煩惱進出場時點。

展望未來，還有哪些題材值得布局？羅尤美建議，投資主流仍是「雙技美」，也就是科技股、生技股及美國股票，同時可以搭配「變成金」題材，包括氣候變遷、亞洲成長股、黃金等三大方向。

白富美則建議，台股流行存股，除此之外，也可以存基金，尤其基金投資門檻低，如同用撲滿存零錢、私房錢，投資理財亦可像這樣無腦、懶人和紀律性投資。但無腦之前要先用腦，找到好基金，能降低投資成本就儘量降低，找到好基金後，即可傻傻一直定期定額，一個月檢查一次績效，不用像股票天天盯盤，紀律性的投資。



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