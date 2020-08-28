頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠

▲頂好「6款日系家電」換購最低58折！（圖／頂好提供）



記者林育綾／台北報導

頂好超市即日起推出「涼夏召集令」集點加價購活動，共祭出「6款日系家電」，單筆消費滿200元即可獲贈1點，集滿5點可加價換購3款日系家電，如微波爐、溫控電熱壺、遙控立扇等，最低市價58折優惠即可獲得。同時也因應中元節推出300款拜拜商品促銷，8/31至9/3還有「滿300元送30元」現金抵用券優惠。

頂好於即日起至10月7日推出「涼夏召集令」集點加價購活動，凡期間單筆消費滿200元即可獲贈1點，集滿5點可加價換購3款日系家電，像是台灣限定ONE amadana 職人質感微波爐，有17公升黃金容量、6階段火力定時調整。

集滿8點可加價兌換「YAMAZEN 溫控電熱壺」4分鐘快速煮沸，搭配精準的智慧管控；以及輕巧又機能十足的±0 正負零「生活遙控立扇」。兌換日期至10月14日止，數量有限，兌完為止。

▲為了因應中元節，頂好也推出超過300款拜拜商品的優惠。（圖／頂好提供）

此外為了因應中元節，頂好也推出超過300款拜拜商品的優惠，其中大包裝與袋裝組合、且具有高便利性與高CP值的乾貨類商品最為熱銷。業者表示今年推出多款大包裝的乾貨，像是「旺旺」慶讚中元五拜有保庇箱，一箱即可入手4款暢銷餅乾；「樂事」意合組合包多款經典口味一次滿足。隨著中元普渡採買進入高峰，更於8月31日至9月3日祭出「單筆消費滿300元送30元」現金抵用券。

▲全聯看好露營商機，首度與美國波特蘭的超夯戶外品牌「POLeR」合作，推出9款用品集點換購。（圖／業者提供）

而量販超商全聯也於近日至10/15止推出「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動，首度找來美國當紅品牌「POLeR」合作，推出9款實用又時尚的戶外好物，以市價換算「最低3折起」，包括：經典旅行隨身配件包、戶外折疊式裝備拖車、輕便折疊椅、雙人帳篷、雙面睡袋、雙面斗篷、多功能保冰袋相機袋、可拆三件式鋼刀叉餐具組、戶外杯盤組等，只要用500福利點或集滿10生鮮/咖啡積分，就能以299元至7180元不等價格換購一款。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來