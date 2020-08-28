　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠（圖／頂好提供）

▲頂好「6款日系家電」換購最低58折！（圖／頂好提供）

記者林育綾／台北報導

頂好超市即日起推出「涼夏召集令」集點加價購活動，共祭出「6款日系家電」，單筆消費滿200元即可獲贈1點，集滿5點可加價換購3款日系家電，如微波爐、溫控電熱壺、遙控立扇等，最低市價58折優惠即可獲得。同時也因應中元節推出300款拜拜商品促銷，8/31至9/3還有「滿300元送30元」現金抵用券優惠。

頂好於即日起至10月7日推出「涼夏召集令」集點加價購活動，凡期間單筆消費滿200元即可獲贈1點，集滿5點可加價換購3款日系家電，像是台灣限定ONE amadana 職人質感微波爐，有17公升黃金容量、6階段火力定時調整。

集滿8點可加價兌換「YAMAZEN 溫控電熱壺」4分鐘快速煮沸，搭配精準的智慧管控；以及輕巧又機能十足的±0 正負零「生活遙控立扇」。兌換日期至10月14日止，數量有限，兌完為止。

▲▼頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠（圖／頂好提供）

▲為了因應中元節，頂好也推出超過300款拜拜商品的優惠。（圖／頂好提供）

此外為了因應中元節，頂好也推出超過300款拜拜商品的優惠，其中大包裝與袋裝組合、且具有高便利性與高CP值的乾貨類商品最為熱銷。業者表示今年推出多款大包裝的乾貨，像是「旺旺」慶讚中元五拜有保庇箱，一箱即可入手4款暢銷餅乾；「樂事」意合組合包多款經典口味一次滿足。隨著中元普渡採買進入高峰，更於8月31日至9月3日祭出「單筆消費滿300元送30元」現金抵用券。

▲全聯看好露營商機，首度與美國波特蘭的超夯戶外品牌「POLeR」合作，推出9款用品集點換購。（圖／業者提供）

而量販超商全聯也於近日至10/15止推出「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動，首度找來美國當紅品牌「POLeR」合作，推出9款實用又時尚的戶外好物，以市價換算「最低3折起」，包括：經典旅行隨身配件包、戶外折疊式裝備拖車、輕便折疊椅、雙人帳篷、雙面睡袋、雙面斗篷、多功能保冰袋相機袋、可拆三件式鋼刀叉餐具組、戶外杯盤組等，只要用500福利點或集滿10生鮮/咖啡積分，就能以299元至7180元不等價格換購一款。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／館長遭槍擊！老婆首度回應
汐止警殉職滿1年　交往10年女友心碎發聲！
快訊／「終極館粉」爆打開槍男嫌　埋伏4小時飛撲一拳打臉
泰皇20嬪妃開極樂趴不夠　爆急召回「打入冷宮10個月」美豔寵
快訊／連轟館長3槍！23歲狂粉確定聲押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

頂好「6款日系家電」換購最低58折！300款中元拜拜商品優惠

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

草莓鼻有救！皮膚科醫師教改善粉刺4大關鍵　養出水煮蛋嫩肌

《惡之花》遇疫情停播！李準基寵粉開直播　安慰粉絲自曝「沒運動肌肉消失」

粉瘤狂長！她快手一擠「爆漿奶油花」朵朵開　拉出白色皮囊…療癒畫面曝光

民進黨昔批「毒牛、瘦肉精零容忍」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

中職／統一獅攜手海軍　艦隊水兵手旗聯合表演震撼

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

《少年之名》總決賽開播　開場秀出驚喜...網驚：他們回來了！

陸版林志玲「自爆被男歌手劈腿」　網瘋猜楊坤…她氣炸開嗆！

揪團了！憑學生證9月住台東趣淘漫旅每人999元起　車票根再贈免費租機車

中職／李宗賢扛一棒要求每場3次上壘　確實擊球安打自然來

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

消費熱門新聞

TOYOTA進駐蝦皮　打開線上購車大門

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

Amelie’s Bagel製程大公開

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

中元普渡吃出健康好運首推吉利果

長堡車週末現身台北！拍照免費吃堡

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

萊爾富開賣虱目魚！全台1400家門市可買

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

13款兒童口罩懶人包　開賣通路一次看

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

全聯首創「芋頭風味生吐司」

巧克力＋月餅迸出新驚喜！GODIVA打造絕美中秋禮盒

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面