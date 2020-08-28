星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

▲南韓首都圈防疫標準升級，咖啡廳只允許外帶、外送。（圖／達志影像）

文／中央社首爾28日綜合外電報導

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，政府宣布疫情最嚴重的首都圈防疫第二階段延長一週，並限制咖啡店只能外帶或外送，防疫標準實際上已升級至第2.5階段。

韓聯社報導，首爾、京畿道及仁川等首都圈社交距離規範第二階段實施期間原定至30日止，政府今天宣布再延長一週；首都圈連鎖咖啡店自8月30日至9月6日只能提供外帶及外送服務，餐飲店家在晚上9點至隔天凌晨5點為止只能提供外帶及外送服務。

首爾市政府先前自行宣布的10人以上集會禁令也延長至9月13日，社交距離規範原規定禁止室內50人、室外100人以上集會，第三階段才會禁止10人以上集會。

首爾市府表示，21日至今共收到約1660件10人以上集會申請，將與警方及各地方政府合作通知禁止集會；同時要求86件10人以下集會申請遵守防疫規範。

▲南韓首都圈新一波防疫政策，晚上9時後禁止內用。（圖／路透社）

韓國當局將社交距離規範分為三階段，不具名政府官員表示，韓國近半數人口及大部分經濟活動都集中在首都圈，社交距離規範若提升到第三階段，對經濟、社會將造成重大影響；國務總理丁世均今天也表示，第三階段是必須經過綜合考量才會選擇的「最後一張牌」。

韓國近兩週單日新增病例數都在200至400多例，感染路徑不明病例占比也持續上升；根據中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，單日新增371例，其中359例為社區感染，主要位於首爾145例、京畿道112例、仁川27例。

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