房市佳音！都更宅耕曦、明日博各順利標脫3戶

▲耕曦。（圖／翻攝GoogleMap）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署近日標售今年第五批都更宅，總共24戶標脫六戶，標脫的建物包含台北市捷運古亭站附近的「耕曦」三戶，溢價率0.02%到0.35%；台北市市民大道的「明日博」三戶，溢價率為0.08%到2.45%。

國產署這一次標售都更宅的24戶裡，耕曦有八戶，其中有四戶是店面、四戶是一般住宅，耕曦店面經歷過五次降價，這次標售也有調整價格，降價在13%到14%之間，但是仍未受投資人青睞，標脫的三戶為一般住宅，標脫坪數大約70多坪，標脫價格大約在7000萬到7300萬元，溢價率0.02%到0.35%，與底價相差並未太多。

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明日博這次標售有15戶，但是這次明日博並未降價、同樣標脫三戶，標脫價格在9500萬元到1.17億元，溢價率0.08%到2.45%；而新北市的翔譽雙子星僅只有一戶，這次未降價、也未標脫。

過去一直不太受到歡迎的明日博，這次順利標脫三戶，成績相當不錯，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，過去明日博不受歡迎有一部分原因在於該建案攔腰煞、以及豪宅稅等問題；但是現在投資人不忌諱了主要是因為美國與央行相繼降息，利率偏低，資金行情顯現，高資產族群也會尋找投資標的，台北市的高級豪宅是不錯的配置選項。

徐佳馨表示，明日博、耕曦兩大建案標脫標的多是高樓層住宅，像是耕曦標脫三戶皆為21樓以上，每坪單價約97萬元，顯為「保值資產」物件，對高資產族來說，現在關鍵是讓資產保值、資金去化。