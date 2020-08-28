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加油50元就能抽機車！憑9月發票不需登錄...台灣中油10/19公布

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（圖／台灣中油網站）

▲台灣中油今（28）日宣佈9月將推出抽獎活動。（圖／台灣中油網站）

圖文／CTWANT

為響應政府推動振興經濟，台灣中油公司自9月1日至9月30日推出「防疫新生活，加油去旅遊」抽獎活動，獎項包含百輛機車、國內離島來回機票、台鐵環島列車套票等，消費者只要在活動期間到台灣中油體系加油站單筆交易發票金額50元（含）以上，憑發票不需登錄，就能享有抽獎機會。

台灣中油為防疫新生活及振興經濟共襄盛舉盡一份力，9月再推出以「行．旅」為主題的抽獎活動，獎項包含了百輛光陽機車、台鐵「環島之星」觀光列車旅遊套票及國內華信、立榮航空離島（澎湖、金門）來回機票等，合計金額約千萬元。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，消費者只要在活動期間到台灣中油體系加油站交易（含加油、洗車及商店購物等），交易發票金額50元（含）以上皆有抽獎機會，不需要登錄；台灣中油抽獎後預計在10月19日公布中獎發票，幸運得主可就近至指定直銷櫃台或掛號郵寄活動專用信箱辦理兌獎手續。

台灣中油指出，幸運得獎者將可騎著機車、搭乘台鐵環島列車或到離島旅遊，悠遊生活、發現台灣。另外台灣中油也提醒民眾，在放鬆生活、休假旅遊的同時，應配合政府做好防疫措施，落實勤洗手、保持社交距離，並注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，繼續為防疫加油。

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