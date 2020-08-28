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安倍辭職，日本政府下一步該怎麼辦？

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

因為健康問題加上處理政務心力交瘁，日本首相安倍晉三黯然布辭職。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

日本媒體引述自民黨消息人士的話報導，首相安倍晉三因為辭意已堅，自民黨將迅速舉行總裁選舉，選出新總裁。自民黨自1955年創黨以來，大部分時間都保有執政黨地位，而且歷任總裁大部分都在任職期間擔任日本首相。

「共同社」周五(28日)報導，自民黨相關人士當日透露，安倍宣布辭職時自透露自身健康狀況惡化，繼續履行首相職務力有未逮。安倍自2012年12月第二度上臺以來執政迄今約7年半，卻在仍未能實現修憲理想及解決朝鮮綁架日本公民等問題的情況下卸任首相。

「共同社」分析指出，儘管日本內閣有「安倍獨大」的說法，但安倍作為首相在處理新冠肺炎疫情的對策上迷失了方向，內閣支持率呈現下降趨勢。自民黨將迅速進行總裁選舉，選出新總裁。

外媒報導，目前已有多位政壇人士曾公開表達有意參選自民黨總裁，而隨著近來安倍身體不適的傳聞不斷發酵，各個競爭者更是磨拳擦掌，除了在公開場合發表政見希望能夠獲得民眾支持之外，也跟自民黨黨內大老頻繁見面以贏取信任。有意參選者包括前防相石破茂、現任自民黨政務調查會會長岸田文雄、現任防衛相河野太郎等。

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