玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

▲玩美移動與台北市立動物園聯名新生寶寶貼圖。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資公司「玩美移動」旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」App，宣布與台北市立動物園合作，推出6款專屬可愛貼圖，包含大貓熊、歐亞水獺、馬來貘、無尾熊等四種不同物種，讓萌系貼圖與超療癒的動物Baby們同框，喚起民眾對野生動物保育的關心。

玩美移動宣布，玩美相機與台北市立動物園推出的聯名新生寶寶貼圖，主要是為喚起民眾對野生動物保育的關心，只要使用玩美相機中動物園聯名 baby 貼圖編輯圖片，並公開分享至社群平台，玩美移動即捐助一元支持動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎給所有參與活動民眾。

玩美移動總經理張華禎表示，台北市立動物園是目前亞洲最大的動物園，也是許多人與親朋好友度過愉快時光的共同回憶，這次很高興能和台北市立動物園聯名合作，以園內最受矚目的新生寶寶為題，結合玩美相機可愛擬真的貼圖設計，希望使用者能起關心野生動物。



玩美移動強調，即日起至09月30日，只要使用玩美相機與台北市立動物園聯名合作貼圖編輯圖片，並至玩美移動的Facebook、玩美圈指定貼文下公開留言、發布Instagram限時動態、貼文或私訊@youcamapps.tw，即可參與玩美移動捐助一元的動物保育計畫。