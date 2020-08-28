卜蜂董座：美豬肉品包裝、餐廳菜單應清楚標示　以降低產業衝擊

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

總統蔡英文今（28）日宣佈開放美豬牛進口，肉品大廠台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，台美經貿協定卡在美豬牛進口議題多年，能夠理解政府開放進口的苦衷，希望相關部會也能有政策配套，包括進口肉品、餐廳用肉若有含萊克多巴胺的美豬，應在包裝或是菜單上清楚標示，讓業者、消費者自由選擇，同時降低對豬農的衝擊。

府院拍板開放美豬牛進口，經濟部長王美花表示，美方以我國評估開放美豬牛進口的措施是否具科學依據，做為推動台美FTA的重要指標，台灣經嚴謹風險評估決定開放萊劑豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，有助於台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

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鄭武樾表示，政府開放美豬美牛進口，勢必對國內畜牧業造成衝擊，也希望政府相關部會做好配套，包括在肉品包裝上清楚標示為含萊克多巴胺之肉品，與民生消費息息相關的餐廳也要做出標示，不含萊劑的肉品售價也應有所區隔，以利業者及民眾做出選擇。

鄭武樾身兼飼料公會理事長，過去也曾多次走訪美國拜會美農業、貿易官員，對於美方要求開放美豬、美牛的壓力知之甚詳，表示台灣既然想與美洽簽ＦＴＡ，既有的問題不能不解決，產業界對政府的苦衷也能理解。

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