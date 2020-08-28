好想經濟獨立！善用「4%法則」存到退休金：更早享樂免領死薪水

▲越早規畫，就能越早存到一筆退休金。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不愁吃穿的退休生活幾乎人人嚮往，只要越早規畫，就有機會越早存到一筆退休金。美國的年輕族群流行「FIRE運動」，主張經濟獨立、提早退休，斜槓護理師Elaine理白小姐就發文表示，一般民眾可以透過「4%法則」，早日擺脫朝九晚五的生活，讓自己所嚮往的退休生活能夠更快付諸實現。

斜槓護理師Elaine理白小姐在IG帳號「elaineblog.us」上，以「如何運用4%法則存到退休金」為題發文，這個概念來自於美國的年輕族群，他們發起了FIRE運動（Financial Independence and Retire Early），倡導經濟獨立、提早退休，不過經濟獨立並不是離職後就無所事事，而是有更多追求自己熱愛事物的時間。

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4%法則的公式是「年支出除以4%=需要的退休金」，舉例來說，如果一個人的月支出為4萬元、年支出為48萬元，套入公式後，則需要留有1200萬元的存款，才比較能夠應付退休後所需要支出的花費，而開源節流正是加快退休金累積速度的好辦法。

雖然為了存錢，幾乎只能動用收入的30%至40%不等，不過如果越早存錢，就能越早享受到複利的果實。文中補充道，許多人都不希望把自己大半輩子全投入在不喜歡的工作上，因此可以找尋低風險的投資標的，或是發展其他興趣來增加收入。

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