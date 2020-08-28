　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍接班人「民眾內心名單」！石破茂呼聲高　菅義偉「成期望黑馬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社

日本憲政史上在任最長的首相安倍晉三今天將請辭，民意調查顯示，他的接班人以執政黨自由民主黨前幹事長、眾議員石破茂呼聲最高，但必須看黨內派閥如何角力。

安倍晉三因舊疾潰瘍性大腸炎惡化，擔心影響國政，擬於今天傍晚召開的記者會上請辭，結束約7年8個月、憲政史上執政最久的政權。

安倍今天下午到自民黨總部與幹事長（秘書長）二階俊博會談，表達辭職意願並協商今後黨內的運作。自民黨將召開臨時黨幹部會議等，協商有關選出安倍接班人的新黨魁選舉事宜。

有關安倍接班人，日本媒體多次表示，安倍最期待由自民黨政調會長岸田文雄接班，但日媒公布的民調結果多次是以石破茂呼聲最高。近期輔佐首相的重要功臣內閣官房長官菅義偉的呼聲漸增高。

石破茂。（圖／CFP）

▲石破茂接任的呼聲最高。（圖／CFP）

安倍首度執政是2006年，執政約一年就因舊疾潰瘍性大腸炎導致身體狀況差而辭職。

安倍2012年再度當選自民黨魁，同年12月率領自民黨在眾議院大選奪勝，從民主黨手中奪回政權。安倍2015年在黨魁選舉時，經由不投票方式連任（最大黨黨魁出任首相），2018年黨魁選舉時擊敗石破，達成3連任。安倍原本的黨魁任期到2021年9月止。

安倍與石破在自民黨內有「瑜亮情結」之說，在他接班的人選中，安倍最不希望由石破接班。石破在自民黨內擁有許多支持的黨員，但大多數自民黨國會議員與石破的交情不好。首相人選還需由黨內派閥（派系）商議，主要是誰能率領自民黨贏得國會大選。安倍在位天數能創憲政史上最長紀錄，就是因為在大選能打勝仗。

今天媒體傳出安倍有意辭職後，石破接受採訪時表示，對於安倍長期以來的執政表達敬意，想起8年前安倍當選黨魁，自己當黨幹事長時一起努力奪回執政權的過往。石破說對今後還沒打算。

石破是自民黨眾議員（當選11屆）、是自民黨派閥「水月會」（又稱石破派）會長，曾任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政務調查會會長、自民黨幹事長、內閣府特命大臣（負責國家戰略特區）、內閣府特命大臣（負責地方創生）等。

2015年9月8日安倍在自民黨黨魁選舉中以不投票方式連任，隔天在安倍內閣擔任地方創生大臣的石破茂解散自己擔任顧問的自民黨內「無派閥聯絡會」，9月28日成立派閥「水月會」。

▲▼日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官菅義偉被認為是接任黑馬。（圖／達志影像／美聯社）

水月會的名稱是他請友人臨濟宗全生庵住持取的，源自禪語「安坐水月道場」，如水月無私映照一般，秉持無私無欲的崇高境界做事。

石破原本在擔任自民黨幹事長時主張應擺脫派閥，所以在成立水月會時被黨內人士批評言行不一。水月會有20名參眾議員參加，規模在黨內排名第8，參加的國會議員人數在自民黨排名第6。

相較於自民黨內其他7個派閥是來自自民黨成立時的派閥，水月會是以無派閥的議員為主組成的派閥。

石破在成立水月會時是安倍內閣的閣員。他在成立水月會的記者會上說，想成立一個放眼今後50年、100年的政治體系並實際行動，組織一個與國民正面對話，贏得共鳴的政策集團。他還說，如果有人期待他執政，他會朝這目標努力。

2018年9月20日自民黨舉行黨魁選舉，石破敗給安倍。2019年9月11日安倍改組內閣，水月會（石破派）沒人入閣。

►適合中重度病人！日媒：安倍做「血液療法」　28日記者會有望親曝病況

►安倍請辭前計畫「任職到新首相出現」！自民黨慌了...急推新任總裁選舉

►8接班安倍人選出爐！「麻生太郎呼聲最高」　岸田文雄秒自薦：我準備好了

►東西這樣買最划算

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
加油70元「給1千卻找830」！店員主動問一句...騎車妹怒
網紅力挺館長…怒轟：這年頭是怎樣？曝槍擊內幕不單純
網一面倒質疑館長遭轟有「幕後藏鏡人」！警初步調查回應了
連3槍轟館長秒自首　資深刑警：黑幫設下的縝密佈局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／NHK爆料：安倍晉三辭職意圖明確　計畫「任職到新首相出現」！

一路燒到國外！館長凌晨「遭開3槍濺血健身房」　中、法、新加坡搶報導

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈　「準備好任何威脅出現」

俄14歲少女生完「抱女寶寶開心亮相」　10歲男友捧花接出院…甜吻準備當爸媽！

才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」　以為發大財…竟是2具凹折屍

哈上兒子女同學！中年叔「口戰」緊緻妹　1訊息秒自貼送上門…撩爆心臟

星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

安倍辭職，日本政府下一步該怎麼辦？

烏克蘭：已和白俄暫停接觸　跟歐盟站同邊反暴力鎮壓！

安倍請辭震驚鄰國！南韓青瓦台急表態「十分遺憾」：盼早日康復

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

安倍辭職，日本政府下一步該怎麼辦？

烏克蘭：已和白俄暫停接觸　跟歐盟站同邊反暴力鎮壓！

安倍請辭震驚鄰國！南韓青瓦台急表態「十分遺憾」：盼早日康復

爺孫圓不了「東奧夢」！安倍等不到奧運舉辦　身體先垮…請辭留遺憾

每晚傳銷魂呻吟聲！賣淫女墳墓接客「1次激戰4男」...居民目睹崩潰

影／川普：如果連任，將對在海外創造就業的美國公司徵稅

颶風「蘿拉」高速掃過路易斯安那州　奪走6條人命

安倍接班人「民眾內心名單」！石破茂呼聲高　菅義偉「成期望黑馬」

安倍丟辭職震撼國際！中美「搶當最好的朋友」　各表態：日本是最棒的盟友

健身教練到府服務　綜合性有氧運動正夯

飯店下殺1折！他看「原價破萬」誰敢住　網曝業者手法...消費者心理摸透透

魔戒黑寡婦「屍羅」出沒？他家後院冒出6.6米巨型蜘蛛網...「真的超級可怕」

中職／賽前大雨　兄弟與富邦比賽延後到晚上7點開打

張靚穎《新說唱》台上忘詞哭了！　緋聞男友認愛力挺：我不想讓妳當英雄

星巴克30歲毒后陰影！南韓頒布「防疫政策2.5」：首都圈咖啡廳禁內用

父子3人旗津戲水　遊客直擊「2小孩被浪打上岸」父失蹤

酸民比槍擊更可怕　波特王收「死亡威脅」習慣了：檢討被害者很荒謬

藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元／hr大咖律師

海龜肛門拉出塑膠便便！　他4年蒐集105條「7成有人造垃圾」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

村長跟女秘書啪啪啪 視訊全都錄

快訊／安倍晉三宣布「辭職靜養」！

「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻

館長凌晨「遭開3槍濺血健身房」　中、法、新加坡搶報導

NHK爆料：安倍晉三辭職意圖明確！「計畫任職到新首相」出現！

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

示威釀槍擊　警：遵守宵禁就沒事

母家中上吊留詭異字條　女兒崩潰

吃媽媽餵的葡萄　小兄弟毒發身亡

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

全球服役最長航艦　印度「維拉特號」報廢

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

再領先！普丁：俄羅斯9月有「第2款疫苗問世」

更多熱門

相關新聞

安倍丟辭職震撼國際！中美「搶當最好的朋友」

安倍丟辭職震撼國際！中美「搶當最好的朋友」

日本首相安倍晉三28日傍晚記者會宣布請辭首相一職，消息自午間開始沸沸揚揚受到討論，除了日本媒體之外，外國媒體也高度關注，其中美國《紐約時報》、中國外交部發言人趙立堅都在第一時間發表安倍辭職的看法。

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫

安倍辭職　最長任期首相的殘念

安倍辭職　最長任期首相的殘念

安倍請辭意圖明確！自民黨將推動新任總裁選舉

安倍請辭意圖明確！自民黨將推動新任總裁選舉

安倍因無法作出正確政治判斷辭職

安倍因無法作出正確政治判斷辭職

關鍵字：

安倍晉三石破茂菅義偉首相接任

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面