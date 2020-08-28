開放美豬、美牛來台！　王美花：現在是經濟戰略「重要關鍵點」

▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

記者林妤柔／綜合報導

總統蔡英文28日下午宣布，在確保安全無虞的前提下，將開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。經濟部長王美花認為，台灣高度仰賴出口，和美國建立雙邊貿易關係更是重要，「台灣正在很關鍵、很有利的時刻，而政府做這個宣示，在經濟戰略上是個非常重要的關鍵點」。

王美花指出，這幾年很多國家都已經陸續開放萊劑豬肉，不少會員國、貿易競爭國都已經開放美牛和美豬，如果台灣不去解決問題，跟人洽簽自由貿易協定是不可能的事情，「台灣可能會被世界孤立，所以才要克服這樣的問題」。

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王美花表示，台灣經濟高度仰賴對外貿易，2019年生產值高達18兆，有10兆出口，出口佔54%；台灣經濟如果要繼續發展，一定要確保對外貿易是持續成長的。她表示，紓困時碰到傳統行業，第一句話就是跟別人無法競爭，因為沒有FTA、先天上有關稅門檻，「台灣現在要走出去、繼續成長，就要思考戰略問題，看台灣要不要面對、克服」。

以台灣來說，美國是最密切的戰略跟經貿夥伴，王美花認為，台灣與美國未來技術產業的結合越來越緊密，如果能跟美國建立雙邊貿易關係，對台灣非常重要，「如果台灣能克服台美藏起來的問題，才有機會繼續往下走」。

王美花指出，跟美國簽協定，對FTA、區域經濟整合協定也好，都有相當高的示範作用，「台灣正在很關鍵的時刻、很有利的時刻，台灣應該出去」。她認為，台灣無法孤立在台灣裡，必須走出去，必須看國際標準，並按照科學依據來做，而政府做這個宣示，在經濟戰略上是個非常重要的關鍵點。

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