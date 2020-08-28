國有非公用土地改良利用案件　創造1286億元商機

▲滬尾藝文休閒園區。（圖／國產署提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署與目的事業主管機關共同推動國有非公用土地改良利用業務，引進多種產業類型包含產業園區、商業設施、觀光休憩、再生能源等，可同時兼顧土地活化及產業發展需求。

根據國產署統計，至今年7月底止，已經簽約且存續中有62案，履約期間可創造總收益達294億元，預估吸引民間投資1286億元，創造4萬個就業機會。其中與新北市合作開發有14案為全國之冠，履約期間預估創造總收益為137.98億元，預估吸引民間投入279.5億元，預估提供8524個就業機會

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已經順利完成包括土城區及樹林區各有兩處國有產業用地招商案、林口三井OUTLET、樹林秀泰影城、滬尾藝文休閒園區、林口機一ABCD開發案，配合市府引入高科技製造業及商場等產業項目，協助地方經濟發展，近期市府推出包括八里龍形市場、淡水望高樓文創園區與停車場、汐止長安乙種工業園區合作開發案，亦有四處國有土地刻正洽商合作細節，相信很快可以開花結果。

國產署表示，滬尾藝文休閒園區是國產署與新北市府合作順利之一，國產署提供面積約6100坪的旅遊休憩土地，由市府引進優質休閒遊憩設施，提供多元觀光服務，預估可創造總收益10.58億元，吸引民間投資7.28億元提供474個就業機會。