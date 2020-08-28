Fed採新通膨政策！美道瓊、標普雙漲　分析師曝「背後好處」：散戶更好做股票

▲美聯準會主席鮑爾允許通貨膨脹率高於2%。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣布，允許通貨膨脹率高於2%，以激勵勞動市場和經濟活動。摩爾投顧投資長郭哲榮指出，以往升息是為了抑制通膨，對股市是利空消息，而聯準會此舉決定「讓通膨再飛一會兒」，能讓散戶更好做股票，在對的趨勢飛起來。

鮑爾表示，聯準會已經同意採取「平均通膨目標」，允許通膨率維持在2%以上「一段時間」。這表示未來即使美國失業率下滑，聯準會也更可能傾向不升息，將低利率維持更長一段時間。消息一出，美股道瓊指數上漲160.35 點，或 0.57%，收 28,492.27 點。標普500 指數上漲 5.82 點，或 0.17%，收 3,484.55點。

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摩爾投顧投資長郭哲榮解釋，升息是為了抑制通膨，當東西逐漸變貴，錢變薄，必須多給利息，當錢放在銀行裡時，就不會想投進股市，所以升息「對股市是利空消息」。

以往聯準會可能是碰到2%就升息或提早升息，但現在是「平均一段時間2%再升息」，表示突然碰到2%也沒關係。郭哲榮指出，問題在於，聯準會並沒有說出多久時間的平均，可能碰到通膨，一年後才升息，表示聯準會決定繼續走寬鬆路線。

在不會太快升息的情況下，郭哲榮認為，美國聯準會讓通膨「再飛一會兒」，「注定讓散戶站在風口上也會飛」，當散戶選對方向時，能更好做股票，讓散戶站在多頭對的趨勢飛起來。

財經作家畢德歐夫則認為，聯準會此舉代表，未來即便失業率降至歷史低點，通膨率也沒有如預期上升，顯示強勁的就業市場可以在不引發通膨的情況下得到維持，所以不會升息。