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疫情提高「數位交易平台」使用率！柏瑞投信：今年上半年單筆申購量增1倍

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▲iPad，筆電，網路，上網，購物，投保。（圖／pixabay）

▲疫情影響，增加了網路平台使用率。（圖／pixabay，示意圖）

財經中心／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，因應在家工作與周末減少外出的現象，許多產業漸漸轉型，例如實體餐廳業績轉往外送、銀行也漸漸推出數位金融體驗。柏瑞投信於疫情期間也明顯發現，數位交易平台使用率提高，官網整體流量新增近6成，開戶數與去年同期相比也有增加，單筆交易量更新增約1倍。

柏瑞投信表示，2020年疫情期間，柏瑞官網整體流量較2019年同期相比明顯增加，推估此情況與疫情期間投資人減少外出，轉由用電腦或手機瀏覽金融市場、投資產品等相關資訊有關係。

請繼續往下閱讀...

年初疫情爆發時，因金融市場動盪，柏瑞投信也快速應變提供即時數位服務，在官網上成立「投資防疫專區」，提供投資人市場看法和投資策略。

同時，柏瑞也取消所有實體說明會的活動，將說明會搬到「數位平台」，邀請柏瑞投資長與各基金經理人透過影音方式說明，針對疫情造成市場下跌、投資人該如何應變，提供最新專業看法，讓投資者在家就可以了解市場變化與投資建議。

柏瑞投信指出，雖然3月到4月的市場動盪，但今年上半年交易平台的單筆交易量較年增約1倍。由此可知，台灣投資人越來越理性與穩重，不會因為市場波動而追高殺低，錯過逢低布局的好時機。

在市場震盪期間，總是有許多不確定性來衝擊投資人情緒，然而，歷史經驗顯示，投資人若能以長期的角度來看待市場，並運用分散布局價位，短期的市場悲觀好比一年難得一遇的特賣會，往往成為樂觀者的機會。

雖然新冠疫苗研發和經濟加速重啟的樂觀情緒，加上止跌回穩的經濟數據，令投資人憧憬全球經濟有望從新冠疫情的衝擊中逐步復甦，不過對於美中貿易分歧的揣測，使投資人保持謹慎，此時，建議可配置於收益型資產，除了持續累積息收之外，還有利差收斂帶來額外資本利得的機會，用較穩健的方式參與資金行情。

如果是偏好投資等級信評的投資人，可配置於ESG企業債、特別股。有能力承擔多一些風險的投資人，則可進一步增加高收益債、新興市場債的比重，提高未來報酬潛力。面對市場起伏，猜測高低點不見得對投資有益，建議投資人依照自身風險承受度，調配合適的投資組合，更有機會達成投資目標。

柏瑞投信認為，3、4月市場恐慌期，投資人出現兩種極端，客服中心最常接到的問題類型就是「市場還會不會跌？」「手上的基金該不該賣？」但根據柏瑞交易平台統計，這段期間「單筆申購量放大一倍」，顯示勇於逢低進場的也大有人在。如今市場回穩，近期客服中心來電詢問市場的不多，大部分都是直接來問交易密碼申請、網站操作等。可見一般投資人情緒漸趨穩定、加碼投資的意願也漸增加。

為「振興」投資信心，柏瑞平台在8月份也推出「柏瑞易FUND券」優惠活動，鼓勵投資人於9月25日前單筆進場，只要首次單筆進場需收取手續費，即可享有到年底前「3個月不限次數」的0手續費優惠，可說是「優惠不只3次」，也建議投資人可依自己的投資屬性，選擇優質標的參與市場機會。

 

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