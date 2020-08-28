「日本韓國都開放！」王美花：美豬來台有助簽署雙邊貿易協定

▲行政院召開記者會宣佈開放美豬美牛進口。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

府院拍板開放美豬牛進口，經濟部長王美花今（28）日表示，美方以我國評估開放美豬牛進口的措施是否具科學依據，做為推動台美FTA的重要指標，台灣經嚴謹風險評估決定開放萊劑豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，有助於台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

行政院今天舉行開放美豬美牛跨部會記者會，經濟部長王美花親自上陣說明，按照國際組織如世界動物衛生組織、聯合國食品法典委員會科學標準，台灣將開放合格美牛、美豬進口。

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王美花表示， CPTPP會員國澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南，以及我國主要貿易競爭國日本、韓國等，都已開放萊克多巴胺豬肉進口，台灣要走進各種自由貿易，貨品進口要接軌國際標準，否則台灣孤立於世界之外，對外自由貿易也很難談判。

王美花強調，美國一向是台灣最重要的貿易夥伴，我國在評估美豬美牛是否開放的過程中，美方確實非常關切我國採取的措施是否有科學依據，並做為推動台美FTA的重要指標，因此我國經過嚴謹的風險評估決定開放萊劑豬肉及30月齡以上美國牛肉進口，相信台美關係將更為緊密，對台灣經貿發展將有幫助。

另外，因為台灣人愛吃國產溫體豬肉，進口豬肉是冷凍肉，因此即使開放美豬進口，也只會取代其他進口豬肉的市場；行政院並強調，開放美豬對國內產業衝擊難以發生，但政府仍準備百億產業基金，請豬農放心。