勞動部鼓勵青年投身新興重點產業　參加職訓最高補助10萬元

▲產業新尖兵計畫數位資訊類課程上課情形。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今年初推動的「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年投身新興重點產業，凡是15至29歲待業青年參加本計畫，將由勞動部補助最高10萬元訓練費，不但免繳訓練費，還有機會獲得學習獎勵金。

勞動部表示，「產業新尖兵計畫」結合了跨部會及其捐助法人與學校等訓練資源，對焦未來重點產業，目前含括了電子電機、工業機械、綠能科技、數位資訊及國際行銷企劃等五大領域，透過專業課程培訓，協助青年取得創新產業所需相關技能，引領進入具發展前景的產業。

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因此，勞動部說，為減輕青年負擔，參加該計畫指定訓練課程者，訓練費用補助提高為全額補助，上限為10萬元；補助的訓練費用將由勞動部先行負擔。另外，青年參加該計畫1個月以上且每月達100小時的指定訓練課程，勞動部將在訓練期間每月提供8,000元學習獎勵金，最高可領12個月。

勞動部表示，有興趣參加的青年朋友歡迎至計畫專網查詢報名課程，另外，提醒青年申請前應登錄台灣就業通並完成「我喜歡做的事」測驗，以瞭解個人興趣，釐清參訓需求。更多訊息歡迎至「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」及｢台灣就業通」「產業新尖兵計畫網」專區查詢，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署。