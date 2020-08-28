飯店下殺1折！他看「原價破萬」誰敢住　網曝業者手法...消費者心理摸透透

▲豪華的飯店大多價格不斐。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人都熱衷於旅遊，為了把出遊經費全都花在食物和玩樂上，出門前通常會先精打細算，找尋價格實惠、CP值高的飯店或旅館。一名網友日前收到知名飯店、酒店優惠價的通知，豈料原本價格幾乎都破萬元，打折後的價碼才親民許多，而他就好奇，「原價破萬的飯店都是誰在住啊？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「原價破萬的飯店都是誰在住啊」為題發文，他中午滑臉書時，接受到了推播訊息，進而發現好幾家飯店的價格都下殺1折左右，不過當他看到原價後卻相當吃驚。

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原PO表示，這些飯店、酒店的原價幾乎都破萬元，且有幾間更是一晚就要價將近2.5萬元，如果沒有打折的話，CP值似乎不太高，也不太值得特別去住，「這麼貴都沒有打折的話，到底都是誰在住啊？」

▲不少飯店的原價都要破萬元。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「出差報公帳的人」、「高層出差」、「有錢人比你想像的多」、「婚宴附的房也是有啦」、「用國旅卡的搶著住，就是這樣價格才居高不下」、「出差阿，跟企業有簽約，員工住都白菜價」。

另外也有網友點出其中奧妙，「原價而已，實際訂房根本沒有」、「定價只是拿來殺價用的」、「弄個優惠讓消費者好像賺到一樣」、「打折好看吧」。