中經院：開放美豬牛有助簽署「台美貿易協定」　對台豬市場影響看消費者選擇！

▲開放美豬是否影響台灣豬肉市場？學者分析，還是要由台灣消費者決定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

蔡英文總統宣布美豬、美牛即將開放進口來台，此舉也意味著將加速台美雙方經濟貿易談判時程，對此，中華經濟研究院WTO及RTA研究中心副執行長李淳表示，開放美豬、美牛確實會促進台美雙方經濟合作關係，雙方未來的合作將會更加緊密。

美豬開放後是否會影響到台灣豬農市場？李淳說，這還有待觀察，主要還是要看消費者的習慣，依照台灣消費者大多數的習慣都是喜歡吃溫體豬，美豬進口都得要先冷凍過後再解凍，這樣的狀況台灣消費者是否能接受還不得而知。

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李淳也舉了以前台灣要加入WTO時的例子，當時要加入WTO的條件是要開放美國火雞進入台灣市場，引起雞農不滿抗議，不過經過這些年後，也發現美國火雞在台灣的市場並不大。雖說美豬進口來台，多少還是會影響本國豬肉，但市場供需問題都還是要由消費者來決定。

另外，李淳也提到，以往開放美豬進入台灣的壓力確實比較大，因為台灣還是被歸類在疫區，但隨著台灣拔針，豬肉可以開放出口後，美豬進來台灣，對於台灣豬農衝擊就變小了，因為台灣豬肉還有外銷這個管道。

李淳說，目前看來台美關係一直逐漸升溫中，因此美豬開放進口，台美的經濟關係將會更加緊密，至於，中國大陸可能會有政治上的動作，但從短期來看兩岸經濟並不會受到太大影響。

最後李淳也說，台美雙邊確實有極大可能性，會簽訂所謂的FTA（自由貿易協定），不過美國總統川普上任以來，不太喜歡使用FTA中的Free這個詞，因此台美極有可能會是簽署BTA（Bilateral Trade Agreement，雙邊貿易協定)，但李淳也強調，這些都只是名稱上的差異，實質內容並沒有差別，而台美之間的貿易協定名稱到底會是什麼，還是要等到正式簽署後才會知道。