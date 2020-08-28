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AirPods市佔下滑但仍有3成　估今年銷量上看8200萬

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▲AirPods電量。（圖／記者謝仁傑攝）

▲AirPods市佔下滑但仍有3成。（圖／記者謝仁傑攝）

記者林鼎閎／綜合報導

根據Counterpoint Research提供的數據顯示，今年AirPods的市占率急速下滑，從2019年的近50％下降到上半的35％左右。不過，雖然市佔下降，但還是不需太擔心蘋果，因為他們的銷量比以往更好。

根據彭博社報導，Counterpoint預計AirPods的銷量將從去年的6100萬組增長到今年的8200萬組，增長超過3分之1。

請繼續往下閱讀...

根據調查，AirPods銷量增加，但市佔下滑的主因是整體市場正迅速擴大，由於無線入耳式耳機已成為主流，越來越多的品牌在各種價位提供產品搶攻市場，甚至許多價格落在30至50美元之間。

如中國的競爭對手推出了讓人人都負擔的起的平價產品，一步一步拉近與蘋果的差距，蘋果目前僅佔市場的35％，其次是小米公司（佔10％）和三星電子公司（佔6％）。

其中，三星通Galaxy Buds Live提高了其市佔率主因透過搭售。三星表示，「在上市的前幾週內就已經售出了30萬對Buds Live，而其中一部分與Galaxy Note 20旗艦手機捆綁銷售。」

三星將以不同的價位提供多種產品來大力推動該產品銷售。目前蘋果已經做了這樣的佈局，AirPods的價格從159美元到249美元不等。Counterpoint分析師Liz Lee說，「包括中國品牌和JLab這樣的美國製造商在內，正搶進中低端市場以分食高端市場。」

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