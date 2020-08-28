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川普寶貝千金抗限令演說力挺　伊凡卡：他改變了華盛頓

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▲▼川普大女兒伊凡卡。（圖／路透）

▲川普大女兒伊凡卡。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）27日在共和黨提名大會上讚揚，父親過去四年的努力令人敬佩，「唐納德.川普改變了華盛頓」，也提及有關總統與孫子的軼事，為川普給大眾帶來更為人性化的畫面，對於父親不吝嗇地給予讚美與肯定，「我因你真實而愛；因你有能而尊敬。華盛頓沒有改變川普，川普改變了華盛頓。」

她表示，「致在美國各方或此地的那些辛勤工作的人們，你們是我父親耗盡心力而奮鬥至此的原因；你們是我父親競選總統的原因；你們是我父親要再奮戰『四年』的原因。」

伊凡卡在白宮擔任最高顧問，是有史以來總統女兒的最高職位，有著空前的影響力，但也飽受外界批評。《CNN》便質疑，川普把政界當作自己的家庭企業來經營，一家族有7位都在共和黨全代會上上陣。

川普非常看重伊凡卡，曾稱讚她創造了1500萬工作機會。但實際上，伊凡卡僅只是從私人企業獲得不具約束力的承諾，為1500萬人提供「職業培訓」。

伊凡卡的丈夫庫什納（Jared Kushner）也長期擔任總統的顧問，最近更隨同國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一同出訪中東，會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），討論與阿聯酋建交問題，以及伊朗威脅下的地區和平議題。

儘管根據《哈奇法》，聯邦雇員包括伊凡卡都被禁止參與政治活動。但根據《美聯社》報導，伊凡卡主張，在競選活動中僅會以川普女兒身分發言。

然而第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）的密友沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）卻在即將出版的書中透露，梅拉妮亞並不喜歡自己繼女在政界頻繁亮相，甚至與伊凡卡在白宮展開權力鬥爭，還將她比做「蛇」般陰險，一再希望減少伊凡卡在白宮中的作用。

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