影／川普：如果連任，將對在海外創造就業的美國公司徵稅

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美國總統川普周四(27日)晚在美國共和黨全國代表大會上，正式接受共和黨總統候選人提名。他在演說中再度發出威脅，揚言如果連任，他的政府將對任何離開美國到其他地方創造就業機會的公司課徵新稅。

▲川普將矛頭指向美國跨國企業，要他們將業機會遷回美國。(圖／路透)

綜合「路透社」等多家外媒報導，川普當晚在演說中說：「我們將對任何離開美國在海外創造就業機會的公司(的產品)O 徵收關稅。我們將確保美國的企業以及工作機會留在我們的國家，就像我已經在做的那樣。」

緊接著，川普將矛頭指向競選對手：獲民主黨提名為總統候選人的前副總統拜登：「拜登要推動的議程是中國製造，而我的議程是美國製造。」

「路透社」指出，川普上周在賓夕法尼亞州的一次造勢活動也發表過類似言論，誓言要在10個月內創造1000萬個就業機會，其中一個方法是為將製造設施從中國遷回美國，並且給這些企業提供稅收抵免。

他說：「我們將給予企業減稅，讓就業機會回到美國。如果他們不這樣做，我們將對這些企業徵稅，他們將不得不支付我們一大筆錢。」

報導稱，今年5月時，川普即揚言要對在美國以外生產產品的美國企業徵收新稅，其目的在於讓供應鏈離開中國，並設置新的貿易壁壘。