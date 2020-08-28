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南韓內閣換血！文在寅急撤換「國防部長」　指定陸軍參謀徐旭接棒

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▲▼南韓總統文在寅任命陸軍參謀徐旭為新任國防部長。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅任命陸軍參謀徐旭為新任國防部長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政壇掀震撼彈！總統文在寅今（28）日決定對內閣進行改組，撤換國防部長鄭景斗（정경두），指定原陸軍參謀總長徐旭（서욱）為新任國防部長，是文在寅時代以來首任出身自陸軍的國防部長。

根據《韓聯社》報導，今年57歲的徐旭出身自光州，1985年從陸軍士官學校（第41屆）畢業後擔任少尉，並曾至聯合參謀本部擔任作戰本部長、第1軍團長、韓美聯合司令部作戰處長等軍務要職，2019年接任陸軍參謀總長。

報導指出，文在寅上任後，前國防部長宋永武（송영무）為海軍出身、現任國防部長鄭景斗則為空軍出身。

▲▼南韓總統文在寅指定徐旭為新任國防部長。（資料照／達志影像）

▲青瓦台對徐旭讚譽有加。（資料照／達志影像）

韓媒《News1》指出，文在寅政府上任後實施一連串國防改革，以防止陸軍毒吞所有好處、長期佔有國防部長一職，為達成雨露均霑，才選用非陸軍出身之人士為國防部長。

青瓦台發言人康珉碩（강민석）在發佈會上表示，「徐旭熟稔文在寅政府的國家安保哲學與國政課題，獲得相當高的評價。徐旭已在軍中服役超過30多年，擁有豐富的經驗與遠見，就任國防部長後，鐵定能維持堅不可摧的軍事態勢。」

康珉碩補充道，「在堅若磐石的韓美同盟上收回戰時指揮權，並完成國防改革2.0版本計畫，深信徐旭適合接棒國防部長。」

▲▼鄭景斗在擔任國防部長前，曾是空軍參謀總長。（圖／達志影像）

▲鄭景斗在擔任國防部長前，曾是空軍參謀總長。（圖／達志影像）

《News1》分析，從2019年7月北韓漁船越過北方界線（NLL）進入南韓江原道三陟港、至今年5月中國人搭乘船隻從忠清南道泰安郡非法入境、7月時軍方監視失職造成脫北者金某重返北韓，種種事件令外界認為鄭景斗須擔負政治責任。

《韓聯社》也分析，外界盛傳文在寅在下一波內閣改組名單中，將指定新任保健福祉部長。

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