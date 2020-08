起飛前簡訊通知他「確診」　3防疫人員衝上飛機攔人...全機目睹嚇壞！

▲男乘客確診消息引發機上恐慌。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦機場近來發生一起驚險事件,瑞安航空(Ryanair)一架航班即將起飛時,機上突然出現全副武裝的防疫人員,因為一名男子剛剛才發現自己確診新冠肺炎。男子確診的消息立即引發全機恐慌,雖然防疫人員及時將人帶下飛機,仍讓許多乘客感到擔心害怕。

事件26日晚間發生在倫敦斯坦斯特德機場(London Stansted Airport),瑞安航空一架預計飛往義大利比薩(Pisa)的航班,就在班機即將起飛幾分鐘前,一名男乘客突然收到簡訊被通知確診,他立即告知機組人員。機上工作人員獲得消息後,立即通知3名防疫人員上機,協助將確診男子以及同伴帶下機,後來移交衛生官員前去隔離。

男子下機後飛機雖然順利起飛,不過仍讓許多乘客憂心,一名21歲男乘客表示,飛機當時已經延遲起飛,後來好不容易要起飛時,突然又被告知機上有人確診,「看到防疫人員出現時,老實說感覺很可怕,很有真實感」,本來以為整個班機的乘客可能都要下機,沒想到最後只帶離確診男子,「他讓我們所有人都陷入險境,我們很有可能會讓比薩的人感染病毒」。

瑞安航空後來發表聲明,確診男乘客與夥伴當時很快就下機,並且被帶離機場,且他們在機上時有遵守安全規定,全程都戴著口罩,待在機上的時間不超過10分鐘,所以幾乎沒有傳染新冠肺炎給別人的風險,機艙與座位後來也徹底消毒,希望搭乘班機的乘客不必太過擔心。

suspected coronavirus case on a Ryanair flight from Pisa to Stansted pic.twitter.com/kIvZUjCv4Z