三大名師推薦潛力股有一套！　驊訊單週飆15%、宣德2週漲逾14%

▲三大名師推薦熱門潛力股表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (28) 日適逢摩台指結算，加上台積電遭外資降評，指數終場下跌68點至12728 點，壓縮本週漲幅剩下0.64％，選股難度也大增。不過，《ETtoday新聞雲》本周一邀請的三位名師，為投資人挑出驊訊（6237），截至今天大漲15.1％，表現亮眼。

林睿閎分析師本周選股成績突出，除了推薦了飆股驊訊（6237），還推薦了另一檔廣積（8050），本週上漲2.3％，換句話說，他推薦的兩檔通通上漲，揮出全壘打。

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另一位摩爾投顧投資長郭哲榮，推薦的啟碁（6285），漲幅也高達7.5％，三檔個股都贏過同期大盤的0.64%漲幅。

換句話說，如果參考林睿閎、郭哲榮，本週一合力推薦的4檔股票，至少不會賠錢，還有機會賺到正報酬。

▲三大名師本週一推薦的6檔熱門潛力股，有3檔賺錢，3檔賠錢。點圖可放大。（圖／記者陳心怡製表）

若再往前檢視，郭哲榮上週一推薦的宣德（5457），截至今天累計漲幅14.7%；許博傑分析師推薦的岱宇（1598）和晟德（4123），漲幅分別為22.3%、12.5%，都可見選股功力一流。

本單元下周一（8月31日）將持續邀請三大名師，繼續推薦熱門潛力股，提供投資人參考。

▲三大名師推薦熱門潛力股績效。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）