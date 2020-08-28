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亞太經合會科技與創新論壇登場　宏碁董座陳俊聖分享台灣防疫成果

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▲菲律賓民眾於疫情期間排隊搶購宏碁電腦。（圖／宏碁提供）

▲防疫在家工作導致菲律賓民眾排隊搶購電腦。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖受ABAC(APEC Business Advisory Council，亞太經合會企業諮詢委員會)主席Rohana Mahmood之邀，針對疫情下如何促進亞太經濟復甦及未來發展，提供各經濟體科技及經濟相關政府單位建言，同時分享台灣如何運用科技防疫。

陳俊聖代表ABAC及台灣參加亞太經合會架構下科技政策與科技交流第十六次「科技與創新政策夥伴關係」論壇會議（16th APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation Meeting），主題為「Laying the Groundwork for Economic Recovery and Building Resilience」。

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陳俊聖表示，短期的要務是保持市場的開放性，讓經濟活動可以持續，並致力恢復供應鏈，中小型及微型企業因資源弱勢，所受到的衝擊最大，建議政府單位應有完善財政措施協助其度過難關，而這百年罕見的疫情也徹底改變人類的生活，加速線上活動和線上交易的成長。

陳俊聖指出，更需具備資訊安全意識，企業也應貢獻己力加速各行各業數位轉型；中長期而言，各經濟體應大力支持世貿組織（WTO），促進自由、多邊貿易的角色，對開放邊境達成共識，並積極研商開放準則，以促進旅遊及商務活動，重建亞太經濟。

陳俊聖分享，台灣在疫情的初期即採用口罩管制配給，甚至開發口罩地圖app，透明的資訊能有效降低民眾的恐慌，而宏碁協助台灣疾病管制署（CDC）建立醫院感染管制即時通報系統，隨時掌握傳染病感染源，讓醫院政策制定者可調整防制傳染病策略及資源調整的行動。

陳俊聖說明，宏碁利用人工智慧技術在智慧醫療上多有著墨，如檢測糖尿病視網膜病變，迅速篩選出潛在病患供醫師確認；透過模型建立和數據分析，流感感染擴散的預測系統也是防疫官員決策的利器；目前正建立以自然語言處理技術平台分析各國新聞，掌握全球傳染病的源起及演進。

後續座談中針對澳洲產業、科學、能源及資源部官員提問，陳俊聖表示，宏碁完整的Chromebook產品線，在疫情期間能夠協助各國因學校關閉而須在家學習的學生們維持課業，這也是各國需持續保持市場開放、供應鏈完整的最佳驗證。

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