美國務卿蓬佩奧：美國將從9月20日起恢復對伊朗制裁

▲美國國務卿蓬佩奧。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「俄羅斯「衛星通訊社」周五(28日)報導，美國國務卿蓬佩奧稱，美國將從9月20日開始恢復對伊朗制裁。

之前，聯合國安理會絕大多數成員國都反對美國提出的「快速恢復制裁伊朗」的要求。蓬佩奧周四在社群網站上寫道：「上周，因為安理會未能維持其維護和平與安全的使命，美國啟動了一個為期30天的進程，以重啟幾乎所有聯合國對伊朗的制裁。這些制裁將於格林威治時間9月20日零時恢復。」

蓬佩奧之前致函安理會輪值主席，稱伊朗未能履行《聯合全面行動計畫》(伊朗核協議)的規定，要求依照安理會第2231號決議，重啟針對伊朗的制裁。

法國、德國、英國、俄羅斯和南非等國在25日舉行的安理會會議上明確表示，由於美國已退出 「伊朗核協議」並且不再是協議的參與國，因此無權恢復制裁機制。美方則認為，儘管自身退出了《伊朗核協議》，但仍在第2231號決議內，因而完全有權要求恢復制裁。

2015年7月，伊朗跟六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊朗核問題全面協議，簽署了《聯合國全面行動計畫》(JCPOA，即伊朗核協議)。根據該協議，伊朗承諾限制其核發展計畫，同時享有和平利用核能的權利，國際社會 則解除對伊朗實施的制裁措施。

安理會隨後通過第2231號決議，認可「伊朗核協議」，規定聯合國對伊朗的武器禁運於2020年10月18日終止。