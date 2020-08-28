金與正神隱一個月　韓教授：權力太大遭制衡！　

▲金與正才被韓媒報導掌握北韓權力核心，就神隱超過一個月。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

南韓國家情報院20日才向議會報告，北韓勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正，接收國務委員長金正恩的部分權限，協助治理國政。卻有韓媒報導，金與正自從在7月27日停戰協議67週年紀念儀式上，透過北韓（朝鮮）媒體最後一次公開露面後，至今已神隱超過一個月。連金正恩的妻子李雪主也從今年1月到現在，都未出席任何公開場合。

據韓媒《朝鮮日報》報導，近一個月來金與正從未現身，與幾個月前批判脫北團體朝北韓散布傳單、炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室等積極參與政治的模樣，形成鮮明對比。連25日金正恩為研議颱風「巴威」災害應變與肺炎防疫政策，大動作召開勞動黨政治局擴大會議，黨中央大部分幹部們皆陪同出席，卻遲遲未見傳聞中被委以大權的金與正現身。在她神隱之前，北韓媒體還曾對外公布了金與正出席各種會議並認真記錄金正恩發言的情景。

對此，高麗大學教授南成旭（音譯）解釋，「從過去到現在，在北韓只要是被稱為『二把手』的人，就會被剝奪原本的勢力，儘管金與正是白頭血統（金氏家族），依然逃不了遭權力制衡的慣例。」

《朝鮮日報》也指出，熟悉北韓消息的人士則是認為，金與正可能是為了準備下一階段對南韓、美國的外交策略而正在調整她的腳步。美國《CNN》也報導，「北韓媒體似乎想營造出一種金與正目前正在準備重要事務的印象。」

另外，不只金與正，北韓「第一夫人」、金正恩的妻子李雪主從今年1月25日春節當天與金正恩一起觀看演出後，再也沒有於正式場合公開露面。不過，李雪主去年也曾神隱4個月，當時更傳出她懷孕生子的流言。