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8接班安倍人選出爐！「麻生太郎呼聲最高」　岸田文雄秒自薦：我準備好了

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日媒爆料，日本首相安倍晉三將於稍晚請辭。（圖／路透）

記者葉睿涵／整理報導

根據日媒消息，他將於今（28日）下午辭去首相職務。目前距離自由民主黨（LDP）執政任期結束還有1年多，由於未公佈接下來的繼任人選，誰將會是「後安倍時代」的領頭人是日本政壇的今日焦點；除了麻生太郎之外，岸田文雄也表示：「自己已準備妥當」。

路透社之前曾報導，安倍選擇辭職，副首相麻生太郎將續任直到正式交接為止，而執政的自民黨需要通過國會選出新的領導人。目前自民黨最有可能接任安倍的人選有8人。不久前，英國《金融時報》指出，最有可能成為接班人的，一個是安倍的愛將岸田文雄，另一個是安倍的黨內勁敵石破茂。也有消息指，現任副首相，麻生太郎最有可能出任下一任首相。路透社分析了這8位有可能角逐這全球第三大經濟體領導人的優劣勢。

▲▼後安倍時代可能繼任者分析。（圖／記者葉睿涵製）

▲▼安倍晉三繼承人的8位候選人比對表。（圖／記者葉睿涵製）
▲▼後安倍時代可能繼任者分析。（圖／記者葉睿涵製）

▲▼麻生太郎。（圖／翻攝自麻生太郎官網）
▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／翻攝自麻生太郎官網）

麻生太郎（Taro Aso）

79歲的麻生太郎是安倍政府的核心成員，他同時兼任副首相與財務大臣二職。由於自民黨目前在接替的候選人上沒有明確的共識，路透社分析，一旦安倍辭職，自民黨議員可能會選舉麻生為該黨的臨時領導人。

2008年，麻生當選自民黨領袖，並出任第92代首相。不過，2009年自民黨在一次歷史性的選舉失利中被趕下臺，直到第2次安倍內閣起，他才出任副總理、財務大臣、金融擔當大臣等職務。 麻生是日本政史上少有的先任首相，後任副首相的政治家。若這一次安倍辭職後，首相一職由麻生出任，他將成為繼安倍後，又一位「回鍋」首相。

麻生出生自政治世家，他的母系祖輩高官輩出，外祖父吉田茂是大日本帝國憲法下的最後一任首相。他的妻子，鈴木千賀子是前日本首相鈴木善幸的女兒。因此，麻生太郎的政治人脈相當廣泛。

▲▼ 石破茂。（圖／翻攝自推特／石破茂）
▲安倍晉三在黨內的最大勁敵石破茂。（圖／翻攝自推特／石破茂）

石破茂（Shigeru Ishiba）

現年63歲的前防務大臣石破茂，是自民黨中少有對安倍持反對意見的人。也因此，他在民調中經常名列榜首，因為選民希望看到他能成為抗衡安倍的勢力，並出任下一任首相，但在自民黨議員中不受黨員歡迎是他最大的短板。

在2012年的政黨總統選舉中，他憑藉強大的草根支持，在第一輪擊敗了安倍，但在第二輪只有國會議員才能投票時落敗。後來，在2018年的自民黨黨魁選舉中，石破敗給了安倍。

▲▼岸田文雄。（圖／翻攝自facebook／岸田文雄）
▲安倍晉三的心腹岸田文雄。（圖／翻攝自facebook／岸田文雄）

岸田文雄（Fumio Kishida）

現年63歲的岸田文雄曾在2012年至2017年擔任安倍政府的外務大臣，是二戰後任期第二長的外相，僅次於吉田茂。這位低調的議員被廣泛視為安倍青睞的繼任者，但在選民調查中獲得的支持率較低。岸田是自民黨中較溫和的一派，他不像安倍那麼熱衷於修改戰後憲法的「和平第九條」，即日本放棄戰爭、不維持戰力以及不擁有交戰權。

▲▼河野太郎。（圖／翻攝自推特／河野太郎）
▲競爭力同樣強大的河野太郎。（圖／翻攝自推特／河野太郎）

河野太郎（Taro Kono）

現年56歲的日本防務大臣河野太郎一向以特立獨行著稱，但他在安倍的一些關鍵政策上一直保持著自己的立場，包括在與韓國就戰時歷史問題爭執時採取的強硬立場。他曾在喬治城大學接受教育，英語流利，曾官拜外相與行政改革部長。

河野同樣出身政治世家。他的祖父，河野一郎（Ichiro Kono）曾任副總理兼東京奧運擔當大臣，叔父是曾任參議院議長的河野謙三（Kenzo Kono），而他的父親是曾任自由民主黨總裁、日本副總理兼外務大臣的河野洋平（Yohei Kono）。他將自己的保守立場與他的父親區分開來。1993年，河野洋平向慰安婦發表了具有里程碑意義的道歉。

▲▼日本官房長官菅義偉。（圖／翻攝自Facebook／菅義偉）
▲日本「令和大叔」菅義偉是安倍晉三最忠誠的副手。（圖／翻攝自Facebook／菅義偉）

菅義偉（Yoshihide Suga）

現年71歲的菅義偉是一名白手起家的政治家。沒有任何政治背景的他，自安倍2006年的首相任期以來，一直是一名忠誠的副手。2012年，他與一群支持者說服了安倍再次競選首相。

在安倍第二次內閣中，菅義偉被任命為內閣官房長官，並擔任政府的首席發言人，協調政策、讓官僚們保持一致。2019年4月，菅義偉公佈了新帝國時代的名字為「令和」，為他贏得「令和大叔」的名號。去年10月，兩名與菅義偉關係密切的內閣大臣因醜聞下臺，讓他的影響力有所減弱。

▲▼小泉進次郎。（圖／翻攝自facebook／小泉進次郎）
▲呼聲極高的小泉進次郎是自民黨的明日之星。（圖／翻攝自facebook／小泉進次郎）

小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）

小泉進次郎是日本現任環境大臣兼內閣府特命擔當大臣。他的父親是第87到89代首相。現年39歲的小泉是自民黨的明日之星，他的名字經常被提名為未來的首相人選，但仍有許多人認為他還太年輕。

在許多政治立場上，他多數都是贊同安倍的，尤其在一些保守觀點上。此外，他也參拜了極具爭議性的靖國神社。小泉進次郎在努力削減日本對煤炭的支持一事，為自己打造了改革派的形象，不過他處事圓滑，並沒有得罪黨內元老。

▲▼加藤勝信。（圖／翻攝自facebook／Katsunobu Kato）
▲加藤勝信的呼聲一度因疫情崛起。（圖／翻攝自facebook／Katsunobu Kato）

加藤勝信（Katsunobu Kato）

日本在新冠肺炎爆發初期，現年64歲的加藤勝信因職務榮登輿論焦點，但隨著病毒政策的主要對外發言人改為了曾擔任貿易官員、現年57歲的再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）後，輿論就開始走低。雖然加藤勝信並沒有加入任何政治派系，但他在自民黨中也有一定的力量。原姓室崎的他，在與自民黨大老加藤六月的女兒結婚，並成為婿養子後，也繼承了加藤六月的部分政治資本。

▲▼西村康稔Yasutoshi Nishimura。（圖／翻攝自facebook／Yasutoshi Nishimura）

▲加藤勝信的呼聲後來被西村康稔取代。（圖／翻攝自facebook／Yasutoshi Nishimura）

▲▼野田聖子。（圖／翻攝自facebook／野田聖子）
▲野田聖子有野心成為日本首位女首相。（圖／翻攝自facebook／野田聖子）

野田聖子（Seiko Noda）

59歲的野田聖子從不掩飾自己「想成為日本首位女首相」的願望，而她確實也被寄予眾望。作為反對安倍的一派，野田一直都想挑戰自民黨「安倍獨大」的現象，但她一貫堅持「無派系」的姿態，讓她失去無論如何都要把她推上首相大位的親信，也因此在參加2018年政黨領袖競選時，她沒有得到足夠的支援。

據《日經新聞》報導，該社從2019年5月至2020年6月進行調查的期間，這些競爭者的支持度排名一直都是起起伏伏的，並沒有誰一直維持在領先地位。早先呼聲最高、支持度高達30%的小泉進次郎，在6月時的支持度僅剩15%左右，而一開始支持度只有10%的石破茂，如今的支持度已突破20%，直逼25%。其中，支持安倍晉三連任的呼聲也很高，近半年來都一直在15%左右徘徊。

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