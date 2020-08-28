練台生勢力取得「全國數位」半數董事席次　拿下頻道採購權



▲年代集團董事長練台生（圖左／記者劉昌松攝）



記者陳世昌／台北報導



新北市「全國數位」有線電視日前完成增資後董事監察人全面改選，結果6席董事中，持股3成多的年代集團練台生勢力取得3席董事1席監察人，包括練董旗下代理系統採購的「中都」也獲1席，代表全國數位正式加入「練董集團」一員。



練台生勢力的3席董事，其中包括台北市「北都數位」有線電視董事長林冠羽 ，他以持股僅約1%的法人代表取得一席董事，代表北都、全國這兩家擁有雙北市全區經營權的有線電視結盟，在練台生充沛資金支持下，可望成為雙北有線電視最有發展潛力的集團，甚至再跨區到宜蘭、新竹。







▲練台生勢力取得「全國數位」半數董事席次（圖／翻攝公開資訊觀測站）



目前「全國數位」第一期經營區僅在板橋、三重、新莊，業界估計下一步第二期，可能進軍汐止、新店等地區；日前「全國數位」申請跨區宜蘭，NCC以財務考量駁回，全國已有再增資計畫，極可能捲土重來再申請前進宜蘭。



除此之外，練台生的太太蔡富女，也以「中都」董事長身份擔任監察人，中都是練台生旗下負責代理系統台購買頻道版權業務，中都新取得全國、北都的頻道採購權共有16.7萬戶(2020Q2)，加上中都原有代理的34.2萬戶，合計系統採購權的實力達到51萬戶，超過台數科的45.9萬戶，排名在凱擘+台媒(富邦)、中嘉、TBC之後，位居第四。

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