快訊／NHK爆料：怕「健康因素惡化」　安倍晉三辭職意圖明確！

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

根據《NHK》報導，安倍晉三計畫28日辭職首相一職，靜心調養身體。據悉，安倍晉三之所以萌生出辭職首相的想法，是為了避免舊疾惡化阻礙國家事務處理，詳細情形將在28日傍晚的新聞發布會上解釋。日媒《NHK》報導，自新冠疫情爆發以來，安倍晉三連百日工作未休息，導致身體不適，17日前往慶應大學就醫接受檢查。

綜合日媒報導，安倍晉三日前遭到直擊1周內進出醫院2次，在第二次的複診後，官方回應是依照醫生指示回診，但因在2007年安倍曾有因為健康惡化突然請辭，一度被外界痛批「不負責任」，讓他留下職務創傷，此番健康再惡化，安倍的動向也格外引人關注。

時間拉回14年前，安倍當時以戰後最年輕的52歲之姿登上日本首相大位，但因舊疾潰瘍性大腸炎病情惡化原因，在任366日後請辭下台。此次安倍的身體狀況再度傳出不適的消息，政府及執政黨內部紛紛出現充分休息照顧身體等勸說的聲音。安倍將於28日當地下午5時（台灣時間下午4時）親自說明理由。

在消息傳出後，東京都知事小池百合子稍早表示，「非常遺憾。」

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