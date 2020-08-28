快訊／NHK爆料：怕「健康因素惡化」　安倍晉三辭職意圖明確！

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）
記者陳亭伃／綜合報導
根據《NHK》報導，安倍晉三計畫28日辭職首相一職，靜心調養身體。據悉，安倍晉三之所以萌生出辭職首相的想法，是為了避免舊疾惡化阻礙國家事務處理，詳細情形將在28日傍晚的新聞發布會上解釋。日媒《NHK》報導，自新冠疫情爆發以來，安倍晉三連百日工作未休息，導致身體不適，17日前往慶應大學就醫接受檢查。
綜合日媒報導，安倍晉三日前遭到直擊1周內進出醫院2次，在第二次的複診後，官方回應是依照醫生指示回診，但因在2007年安倍曾有因為健康惡化突然請辭，一度被外界痛批「不負責任」，讓他留下職務創傷，此番健康再惡化，安倍的動向也格外引人關注。
時間拉回14年前，安倍當時以戰後最年輕的52歲之姿登上日本首相大位，但因舊疾潰瘍性大腸炎病情惡化原因，在任366日後請辭下台。此次安倍的身體狀況再度傳出不適的消息，政府及執政黨內部紛紛出現充分休息照顧身體等勸說的聲音。安倍將於28日當地下午5時（台灣時間下午4時）親自說明理由。
在消息傳出後，東京都知事小池百合子稍早表示，「非常遺憾。」
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安倍総理大臣は、持病が悪化したことなどから国政に支障が出る事態は避けたいとして、総理大臣を辞任する意向を固めましたhttps://t.co/EwzEhVOPS5#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/tXMb0DygDK— NHKニュース (@nhk_news) August 28, 2020
【速報 JUST IN 】安倍首相 辞任の意向固める #nhk_news https://t.co/EwzEhVxetv— NHKニュース (@nhk_news) August 28, 2020
**Breaking: Prime Minister Abe, Japan, will resign due to health concerns. Taking bets, who's from LDP is up next? https://t.co/KVNQE5mErx— Britt Robinson (@Leznver) August 28, 2020