烏克蘭：已和白俄暫停接觸　跟歐盟站同邊反暴力鎮壓！

▲烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）27日受訪表示，烏克蘭已與白俄羅斯暫停所有的外交接觸。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）27日表示，烏克蘭已經暫停與北方鄰國白俄羅斯的所有外交接觸，包括兩國的總統短期內也沒有安排任何外交上的聯繫。強調將與歐盟持「同一立場」，譴責白俄羅斯近一個月以來，針對抗議總統選舉不公的和平示威者採取暴力鎮壓的強烈作法。

根據《烏克蘭獨立新聞社》報導，庫萊巴接受電視節目採訪表示，「白俄羅斯當局對和平示威者採取暴力行動後，我親自發起了盧布林三角（波蘭、立陶宛、烏克蘭）外交部的共同聲明，我們譴責這種暴力行為。」烏克蘭為表達對白俄羅斯當局不滿的立場，目前已暫停了所有與白俄羅斯的接觸。

庫萊巴解釋，當前烏克蘭沒有理由完全中止兩國的外交關係，但在歐盟表達明確立場之後，決定對白俄羅斯做出相應的制裁。「只有當我們確定這些接觸，不會給烏克蘭的聲譽、政治或道德帶來任何損失的時候，才會恢復聯繫。」甚至連兩國的總統目前也並無任何聯絡的計劃。

此外，《烏克蘭國家通訊社》也指出，烏克蘭召回了駐白俄羅斯的大使基茲姆（Ihor Kyzym）回到首都基輔進行商議。外交部在詳細的聲明中提到，「到目前為止，沒有任何國家像我們一樣，採取正式的外交手段召回大使。」以實際外交行動表明對白俄羅斯當局的不滿。